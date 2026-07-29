NVIDIA, 3 Aylık Ücretsiz Discord Nitro Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

NVIDIA ekran kartı sahipleri şu anda 3 aylık ücretsiz Discord Nitro sahibi olabiliyor.

NVIDIA, NVIDIA Rewards kapsamında kullanıcıların işine yarayacak ödüller dağıtmaya devam ediyor.

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Yeni başlayan kampanya ise Discord Nitro ile ilgili. Eğer bir NVIDIA ekran kartına sahipseniz, siz de hemen şimdi 3 aylık Discord Nitro aboneliğini tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.

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3 aylık ücretsiz Discord Nitro nasıl alınır?

Adımlara geçmeden önce belirtelim, Discord ülkemizde yasaklı olduğu için bu adımları uygularken VPN kullanmanız gerekiyor.

Adım #1 : NVIDIA uygulamasını açın ve "Kod Kullan" kısmına tıklayın.

: NVIDIA uygulamasını açın ve "Kod Kullan" kısmına tıklayın. Adım #2 : "Discord Nitro GeForce Ödülü"nün üzerine gelip "Kod Kullan" seçeneğine tıklayın.

: "Discord Nitro GeForce Ödülü"nün üzerine gelip "Kod Kullan" seçeneğine tıklayın. Adım #3: Uygulamanın verdiği promosyon linkine VPN'iniz aktif iken tarayıcı üzerinden Discord hesabınıza giriş yaparak gidin. Ardından Discord Nitro aboneliğinizi başlatın.

3 ayın sonunda Discord Nitro aboneliğiniz otomatik yenilenir. Bu sebeple aboneliği başlattıktan sonra yenilemeyi kapatmayı unutmayın.