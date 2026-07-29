NVIDIA, 3 Aylık Ücretsiz Discord Nitro Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

NVIDIA, NVIDIA Rewards kapsamında kullanıcıların işine yarayacak ödüller dağıtmaya devam ediyor.
Yeni başlayan kampanya ise Discord Nitro ile ilgili. Eğer bir NVIDIA ekran kartına sahipseniz, siz de hemen şimdi 3 aylık Discord Nitro aboneliğini tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.
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3 aylık ücretsiz Discord Nitro nasıl alınır?
Adımlara geçmeden önce belirtelim, Discord ülkemizde yasaklı olduğu için bu adımları uygularken VPN kullanmanız gerekiyor.
- Adım #1: NVIDIA uygulamasını açın ve "Kod Kullan" kısmına tıklayın.
- Adım #2: "Discord Nitro GeForce Ödülü"nün üzerine gelip "Kod Kullan" seçeneğine tıklayın.
- Adım #3: Uygulamanın verdiği promosyon linkine VPN'iniz aktif iken tarayıcı üzerinden Discord hesabınıza giriş yaparak gidin. Ardından Discord Nitro aboneliğinizi başlatın.
3 ayın sonunda Discord Nitro aboneliğiniz otomatik yenilenir. Bu sebeple aboneliği başlattıktan sonra yenilemeyi kapatmayı unutmayın.