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NVIDIA, 3 Aylık Ücretsiz Discord Nitro Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

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NVIDIA ekran kartı sahipleri şu anda 3 aylık ücretsiz Discord Nitro sahibi olabiliyor.

NVIDIA, 3 Aylık Ücretsiz Discord Nitro Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, NVIDIA Rewards kapsamında kullanıcıların işine yarayacak ödüller dağıtmaya devam ediyor.

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Yeni başlayan kampanya ise Discord Nitro ile ilgili. Eğer bir NVIDIA ekran kartına sahipseniz, siz de hemen şimdi 3 aylık Discord Nitro aboneliğini tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.

İçerikten Görseller

NVIDIA, 3 Aylık Ücretsiz Discord Nitro Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)
2

3 aylık ücretsiz Discord Nitro nasıl alınır?

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Adımlara geçmeden önce belirtelim, Discord ülkemizde yasaklı olduğu için bu adımları uygularken VPN kullanmanız gerekiyor.

  • Adım #1: NVIDIA uygulamasını açın ve "Kod Kullan" kısmına tıklayın.
  • Adım #2: "Discord Nitro GeForce Ödülü"nün üzerine gelip "Kod Kullan" seçeneğine tıklayın.
  • Adım #3: Uygulamanın verdiği promosyon linkine VPN'iniz aktif iken tarayıcı üzerinden Discord hesabınıza giriş yaparak gidin. Ardından Discord Nitro aboneliğinizi başlatın.

3 ayın sonunda Discord Nitro aboneliğiniz otomatik yenilenir. Bu sebeple aboneliği başlattıktan sonra yenilemeyi kapatmayı unutmayın.

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YORUMLAR

(1)
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Metehan Mece 17 dakika önce
Hata veriyor bende kod kullanılmış veya hatalı yazıyor.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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