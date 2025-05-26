Google'ın ultra gerçekçi videolar oluşturmakla kalmayıp videolara ses eklemesiyle de gündeme oturan yeni video üretme modeli Veo 3'ü Türkiye'de kullanıma sundu. Peki Veo 3 nasıl kullanılır? Özellikleri neler? Ücretsiz mi? İşte tüm bilmeniz gerekenler....

Google, yakın zamanda gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde bizi yapay zekâ duyurularına boğmuştu. Bu duyurularda en öne çıkanlardan biri de şirketin video oluşturma modeli Veo’nun yeni versiyonu Veo 3 idi. Veo 3, her anlamda büyük iyileştirmelerle geliyor, video üretme modellerine âdete çağ atlatıyordu.

Şimdi ise Google’ın yeni yapay zekâ aracını ülkemizde denemek isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. ABD’li teknoloji devi, yeni video oluşturma modeli Veo 3’ü Türkiye de dahil dünya çapında kullanıma sundu. Peki Veo 3 nasıl kullanılır? Ücreti ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Google Veo 3 nasıl kullanılır?

Adım #1: Google Hesabınıza giriş yapın.

Google Hesabınıza giriş yapın. Adım #2: Google AI Pro aboneliği almanız gerekiyor.

Google AI Pro aboneliği almanız gerekiyor. Adım #3: Buradaki bağlantıdan veya direkt Gemini üzerinden Veo’yu denemeye başlayın.

Buradaki bağlantıdan veya direkt Gemini üzerinden Veo’yu denemeye başlayın. Adım #4: Metin olarak ne istediğinizi yazın ve istediğiniz tarzda videoyu oluşturun.

Google Veo 3’ü kullanmanız için Google’ın yapay zekâ aboneliklerine ihtiyacınız var. Bunun ardından da buradaki bağlantıya tıklamanız veya Gemini'a girerek Veo’yu denemeye başlamanız gerekiyor. Ardından da yapmanız gerekenler çok basit. İstediğiniz videoyu anlatan bir metin komutu girmeniz gerekiyor. Sonrasında çözünürlük ve ses için dil seçiyorsunuz ve videoyu oluşturuyorsunuz.

Google Veo 3 özellikleri ne?

Google’ın Veo 3 modeli kelimenin tam anlamıyla video üretme konusunda bizi yepyeni bir döneme sokan bir model. Öyle ki en öne çıkan özelliği sesli videolar üretebilmesi. Yalnızca birkaç kelime kullanarak oluşturduğunuz videolara, istediğiniz dilde çok gerçekçi diyaloglar ekleyebiliyorsunuz. Konuşmalar dışında ortam sesleri ve ses efektleri de ekleyebiliyorsunuz.

Bunlar dışında Veo 3, fotogerçekçiliği de ilerleterek 4K'ya kadar çıkan yüksek çözünürlükte gerçek gibi görünen videolar oluşturabiliyor. Videoların 8 saniye civarında süreye sahip olduğunu belirtelim. Yani kısa sahneler oluşturabiliyorsunuz.

Google Veo 3 ücretsiz mi?

Aslında hayır, ücretsiz değil çünkü kullanmak için Google’ın AI Pro veya Ultra aboneliklerine ihtiyacınız var. Ancak Google, denemek isteyenler için özel bir kampanya da sunuyor. Öyle ki Veo 3’e erişmenizi sağlayan AI Pro aboneliğini 1 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Google Veo 3'ü kullanabileceğiniz Google AI Pro ve AI Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

Abonelik Türkiye fiyatı Google AI Pro 719,99 TL (1 ay ücretsiz) Google AI Ultra 8.999 TL (3 aylığına 4.499,99 TL)

Google Veo 3'ün yeteneklerine hayran kalacağınız GTA: Türkiye videomuza göz atmayı unutmayın:

Google Veo 3 ile oluşturulan diğer videolar: