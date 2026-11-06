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Nothing, Yeni Yapay Zekâ Cihazını Duyurdu: İlk Görsel Geldi

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Nothing, ekranı olmayan ilk bağımsız yapay zekâ cihazını aralık ayında piyasaya süreceğini duyurdu.

Nothing, Yeni Yapay Zekâ Cihazını Duyurdu: İlk Görsel Geldi
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Nothing’i telefonları ve kablosuz kulaklıklarıyla tanıyoruz. Şirket şimdi bunların yanına bir yapay zekâ cihazı eklemeye hazırlanıyor. CEO Carl Pei, sosyal medya paylaşımında cihazın aralık ayında çıkacağını açıkladı.

Pei’nin tarifi kısa ama yoruma oldukça açık. Ürünün “yeni bir ekranı” yok ve kendisi “bir uygulama olamazdı” diyor. Buradaki “yeni” kelimesinin altını çizelim. Cihazın tamamen ekransız çalışması da mevcut bir telefon ya da monitör ekranından yararlanması da olasılıklar arasında. Paylaşım, bu ayrımı netleştirmiyor.

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Nothing, Yeni Yapay Zekâ Cihazını Duyurdu: İlk Görsel Geldi
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Tasarımın şimdilik yalnızca bir köşesi görünüyor

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Nothing, adıyla müsemma, ilk fotoğrafta neredeyse hiçbir şey göstermiyor. Alışıldık şeffaf panellerden eser yok; yalnızca yuvarlatılmış siyah bir köşe görüyoruz. Gerisi henüz saklı.

Bu kadrajdan ürünün biçimini anlamak da güç. Masada mı duracak, cepte mi taşınacak, yoksa giyilebilir bir aksesuar mı olacak? Nothing henüz bunları açıklamadı. Şirketin ofis araçlarının da göze hitap edebileceği yönündeki yaklaşımı bir tasarım fikri veriyor; nasıl bir gövdeyle karşılaşacağımızı söylemiyor.

Gün içinde akla gelen fikirleri kaydetmek için

Pei, kıyafete takılarak kullanılan yapay zekâ asistanı Humane AI Pin gibi cihazların veya akıllı gözlüklerin hemen bir “iPhone devrimi” yaratacağı fikrine mesafeli. Ona göre yapay zekâ, önce ofislerde ve günlük iş akışlarında ne işe yaradığını göstermeli.

Üzerinde durduğu konulardan biri de “bağlam açığı”. Gün içinde aklınıza bir fikir geliyor ya da kahve içerken yaptığınız sohbette önemli bir ayrıntı konuşuluyor. Bunları kullandığınız yapay zekâ aracına aktarmadığınızda sistemin o bilgilerden haberi olmuyor.

Bazı yorumlara göre yeni cihaz, bu fikirleri ve konuşmalardaki notları kaydetmeye yarayan bir yardımcı olabilir. Ancak Nothing henüz bir özellik listesi paylaşmadı. Ses kaydı ve konuşmaları not alma gibi işlevler de doğrulanmış özellikler arasında yer almıyor.

Aralık ayındaki tanıtımda cihazın hem biçimini hem de Pei’nin sözünü ettiği ihtiyaca nasıl karşılık vereceğini daha açık görmeyi bekliyoruz.

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