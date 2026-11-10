Gemini'a Hakkınızda Hatırladığı Her Şeyi Gösteren "Hafıza Özeti" Özelliği Geliyor

Gemini'ın yeni Hafıza Özeti özelliğiyle yapay zekânın hakkınızda bildiği her şeyi kolayca görebilecek, düzenleyebilecek ve silebileceksiniz.

Google, Gemini için kullanıcıların kendileri hakkında hatırlanan bilgileri yönetmesini kolaylaştıran yeni "Hafıza Özeti" özelliğini kullanıma sunuyor.

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Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, Gemini uygulamalarının kendileri hakkında neleri bildiğini tek bir ekrandan görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek veya silebilecek.

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Kategorize edilmiş hafıza ve kolay düzenleme

Web sürümünde Ayarlar > Kişisel Zekâ üzerinden erişilebilen bu özellik, bilgileri belirli kategoriler altında topluyor. Listede temel geçmişiniz, konumunuz ve önemli ilişkilerinizi özetleyen "Temel Bilgiler"in yanı sıra "Kariyer ve Profesyonel Projeler", "Seyahat ve Günlük Ekipmanlar", "Medya ve Eğlence" ile "Fitness ve Yaşam Tarzı" gibi başlıklar yer alıyor. Her kategorinin altında ise size özel detayları içeren madde işaretleri bulunuyor.

Sayfanın alt kısmında yer alan metin alanı sayesinde hafızaya yeni detaylar eklemek veya mevcutları çıkarmak oldukça pratik. Örneğin "Hafızama Japonca bildiğimi ekle" ya da "Eski telefon numaramı hafızandan sil" gibi komutlar verilebiliyor. Google, talebin belirsiz olması durumunda özetin doğruluğunu korumak için Gemini'ın ek sorular sorabileceğini belirtiyor. Ayrıca sağ üst köşedeki kalem simgesiyle daha kapsamlı düzenlemeler yapılabilirken, üç nokta menüsündeki "Hafıza geçmişi" seçeneğiyle bilgilerin ne zaman eklendiği veya değiştirildiği de görülebiliyor.

Kimler bu özelliği kullanabiliyor?

Resmî olarak şimdilik yalnızca "Etkinliği Sakla" ve "Hafıza" ayarları açık olan İngilizce dilindeki Google AI abonelerine sunulan bu özellik, henüz Android veya iOS uygulamalarında aktif değil ancak mobil platformlardaki deneyimin de web sürümüyle benzer olması bekleniyor.