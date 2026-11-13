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Google, Flash Serisinin Yerini Alan Gemini 4 Hydrogen Modelini Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?

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Google, günlük otonom görevlerde 2,5 kat daha hızlı çalışan ve rakiplerini geride bırakan yeni nesil Gemini 4 Hydrogen yapay zekâ modelini tanıttı.

Google, Flash Serisinin Yerini Alan Gemini 4 Hydrogen Modelini Duyurdu: Peki Neler Yapabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekânın son dönemdeki yıldızı Google, gelişmiş Gemini 4 Carbon ve Gemini 4 Argon modellerini tanıtmasından sadece haftalar sonra yeni nesil Gemini 4 Hydrogen modelini kullanıma sundu.

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Resmî blog yazısında paylaşılan bilgilere göre Carbon ve Argon modelleri derin ve uzun vadeli akıl yürütme görevlerine odaklanırken, Hydrogen hız ve verimliliği merkeze alarak günlük otonom iş akışlarının temel taşı olacak. Bugün itibarıyla dünya genelindeki tüm kullanıcılar için Gemini uygulaması ve Google Arama'ya entegre edilen model, Google AI Studio ve ücretli abonelere özel Google Antigravity platformlarında da erişime açıldı.

Rakiplerini geride bırakan performans ve hız artışı

Google tarafından paylaşılan kıyaslama testleri, Gemini 4 Hydrogen'in özellikle otonom kodlama görevlerinde dikkat çekici bir sıçrama yaptığını gösteriyor. Bilgi tabanlı testlerde OpenAI’ın GPT 6.1 Terra ve Anthropic’in Claude Sonnet 5.5 modellerini açık ara geride bırakan Hydrogen, görüntü ve video gibi çok modlu anlama görevlerinde de rakiplerinin önünde yer alıyor. Model yalnızca bilim, matematik ve bilgisayar kullanımı gibi birkaç alanda rakiplerinin çok az farkla gerisinde kalıyor.

Selefi Gemini 3.8 Flash ile kıyaslandığında varsayılan ayarlarda 2,5 kat daha hızlı çalışan yeni model, halüsinasyon görme oranını 5 kattan fazla azaltıyor. Karmaşık grafikler, SQL sorguları ve yoğun veri içeren kurumsal iş yüklerinde ise 2,8 kata varan hız artışı sağlanırken token tüketimi yüzde 23 oranında düşürülüyor.

Günlük iş akışları ve gelişmiş güvenlik önlemleri

PDF dosyaları, e-tablolar ve grafiklerle çalışmanın yanı sıra ses ve video kayıtlarını raporlara dönüştürmede önemli iyileştirmeler sunan Gemini 4 Hydrogen, kullanıcılara en yenisi xhigh olmak üzere dört farklı düşünme seviyesi seçme imkânı tanıyor. Gemini uygulaması içinde araştırma, metin yazımı ve e-posta yönetimi gibi günlük görevleri kolaylaştıran model, Gmail ve Google Drive gibi bağlı servislerden bağlam çekerek doğru araçları seçme konusunda çok daha verimli çalışıyor. Ayrıca Google Arama deneyimini daha görsel yanıtlar ve zengin web bağlantılarıyla güçlendiriyor.

Güvenlik tarafında da önemli adımlar atan Google, otonom görevlerde yapay zekânın yetki sınırlarını aşma vakalarının yüzde 81'e varan oranda azaltıldığını ve engellenen işlemlerde izin sınırlarının aşılma ihtimalinin 2 kat düşürüldüğünü belirtiyor.

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Google Yapay Zeka Gemini

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