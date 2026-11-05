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Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!

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TBV çatısında kurulan Robotik Türkiye Platformu, yerli sanayi ve girişimleri buluşturarak fiziksel yapay zekâda küresel rekabeti hedefliyor.

Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) öncülüğünde kurulan Robotik Türkiye Platformu, İstanbul Modern’de düzenlenen lansman etkinliğiyle kamuoyuna tanıtıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Milvus Robotics, Togg, Türk Hava Yolları ve Zorlu Holding’in kurucu üyeliğinde hayata geçen platform, sanayi kuruluşları, teknoloji girişimleri, üniversiteler, yatırımcılar ve kamu kurumlarını aynı ekosistem çatısı altında buluşturmayı amaçlıyor. Temel hedef ise fiziksel yapay zekâ ve robotik alanında üretilen inovatif çözümleri doğrudan sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturup uygulama süreçlerini hızlandırmak.

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Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!
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Fiziksel yapay zekâ üretimden sağlığa her alana yayılıyor

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Kamera ve gelişmiş sensörler vasıtasıyla çevresini algılayabilen ve gerçek dünyada somut görevler icra eden fiziksel yapay zekâ sistemleri, depolardan imalat hatlarına, tarımdan sağlık sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına ulaştı.

Robotik Türkiye Platformu, bu alanda yenilikçi teknolojiler geliştiren kurumlar ile ihtiyaç sahibi şirketler arasında doğrudan bir köprü inşa ederek çözümlerin ticarileşmesini ve yaygınlaşmasını kolaylaştıracak.

Yıllık 3 binden fazla robot kurulumu ve yeni yol haritası

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Lansmanda Togg sponsorluğunda ve yaklaşık 30 uzmanın katkısıyla hazırlanan Türkiye Robotik Ekosistemi Raporu da duyuruldu. Küresel robot talebinin son 10 yılda iki kattan fazla arttığına dikkat çekilen rapora göre, 2025 yılında Türkiye'de 3 bin 194 adet endüstriyel robot kurulumu tamamlandı. Rapor, ülkenin özellikle entegrasyon konusunda ciddi bir deneyim elde ettiğini, bu birikimin yerli robot ve kritik bileşen üretimi için sağlam bir temel oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Platform, ilk çalışma yılında üç ana önceliğe odaklanacak:

  • Kurumsal yapılar ile teknoloji girişimleri arasında pilot uygulama ve iş birliği projeleri geliştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımı buluşmaları organize etmek,
  • Sektörün yapısal ihtiyaç ve çözüm önerilerini kamu kurumlarına doğrudan iletecek etkin bir diyalog mekanizması kurmak.

Bu çok paydaşlı ekosistem modeli, Türkiye'de geliştirilen teknolojilerle gerçek üretim ihtiyaçlarını aynı çizgide buluşturup uygulamadan yerli üretime geçiş sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

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