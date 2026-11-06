Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!

Anthropic, kullanıcıların banka hesaplarını bağlayarak harcamalarını analiz etmesini sağlayan yeni "Kişisel Finans" aracını duyurdu.

Yapay zekâ asistanları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelirken, Anthropic cephesinden kullanıcıların bütçe yönetimini kökten değiştirecek yeni bir adım geldi.

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Şirket, kullanıcıların finansal durumlarını doğrudan takip edebilmelerini sağlayan "Kişisel Finans" (Personal Finance) adlı yeni aracını duyurdu. Bu özellikle birlikte Claude, yalnızca genel tavsiyeler veren bir sohbet botu olmaktan çıkıp kullanıcıların harcamalarını anlamlandıran kişisel bir finansal yol arkadaşı konumuna yerleşiyor.

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Banka hesaplarıyla doğrudan entegrasyon

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, Plaid altyapısı üzerinden banka ve kredi kartı hesaplarını Claude'a güvenli bir şekilde bağlayabiliyor. Anthropic, erişimin tamamen "salt okunur" olduğunu, yani aracın para transferi yapamayacağını, bütçeyi yönetemeyeceğini ya da yatırım kararları alamayacağını belirtiyor. Kullanıcılar hesap bakiyeleri ve geçmiş işlemler üzerinden doğrudan Claude ile konuşarak mali durumlarına dair sorular sorabiliyor.

Bu adımla Anthropic, geçtiğimiz Mayıs ayında benzer kişisel finans özelliklerini duyuran ve kullanıcıların uzun vadeli planlamalar yapmasına olanak tanıyan OpenAI'ın ChatGPT modeline karşı rekabette önemli bir hamle yapmış oldu. Yapılan resmî açıklamada, aracın reklam veya sponsorlu içerik barındırmadığı, kredi kartı ya da kredi gibi ürünler pazarlamadığı ve bu sayede tamamen tarafsız yanıtlar sunduğu belirtildi.

Harcama analizi ve bütçe takibi

Kişisel Finans aracı yalnızca temel bir harcama özeti sunmakla kalmıyor, karmaşık finansal verileri günlük konuşma diline çeviriyor. Örneğin kullanıcılar ay sonunda "Bu ay param nereye gitti?" diye sorduğunda Claude, tüm bağlı hesaplardaki harcamaları kira, faturalar, yeme-içme ve alışveriş gibi kategorilere ayırarak topluyor. Ardından "Bu harcama normalden fazla mı?" gibi detay sorulara da yanıt verebiliyor.

Araç ayrıca beklenmeyen banka ücretleri veya düzenli olarak artan abonelik bedelleri gibi olası sorunları tespit edebiliyor. Kullanıcıların gelirlerinden daha fazla harcayıp harcamadığını analiz edebilen sistem, yıllık faiz oranı (APR) gibi finansal terimleri açıklayarak son bir yılda ödenen toplam faiz miktarını hesaplayabiliyor.