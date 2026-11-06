Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Anthropic, kullanıcıların banka hesaplarını bağlayarak harcamalarını analiz etmesini sağlayan yeni "Kişisel Finans" aracını duyurdu.

Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ asistanları günlük hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelirken, Anthropic cephesinden kullanıcıların bütçe yönetimini kökten değiştirecek yeni bir adım geldi.

Şirket, kullanıcıların finansal durumlarını doğrudan takip edebilmelerini sağlayan "Kişisel Finans" (Personal Finance) adlı yeni aracını duyurdu. Bu özellikle birlikte Claude, yalnızca genel tavsiyeler veren bir sohbet botu olmaktan çıkıp kullanıcıların harcamalarını anlamlandıran kişisel bir finansal yol arkadaşı konumuna yerleşiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Claude Artık Harcamalarınızı Analiz Edebiliyor: İşte Yeni "Kişisel Finans" Özelliği!
gorsel_20261106_155350
gorsel_20261106_155357

Banka hesaplarıyla doğrudan entegrasyon

gorsel_20261106_155350

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, Plaid altyapısı üzerinden banka ve kredi kartı hesaplarını Claude'a güvenli bir şekilde bağlayabiliyor. Anthropic, erişimin tamamen "salt okunur" olduğunu, yani aracın para transferi yapamayacağını, bütçeyi yönetemeyeceğini ya da yatırım kararları alamayacağını belirtiyor. Kullanıcılar hesap bakiyeleri ve geçmiş işlemler üzerinden doğrudan Claude ile konuşarak mali durumlarına dair sorular sorabiliyor.

Bu adımla Anthropic, geçtiğimiz Mayıs ayında benzer kişisel finans özelliklerini duyuran ve kullanıcıların uzun vadeli planlamalar yapmasına olanak tanıyan OpenAI'ın ChatGPT modeline karşı rekabette önemli bir hamle yapmış oldu. Yapılan resmî açıklamada, aracın reklam veya sponsorlu içerik barındırmadığı, kredi kartı ya da kredi gibi ürünler pazarlamadığı ve bu sayede tamamen tarafsız yanıtlar sunduğu belirtildi.

Harcama analizi ve bütçe takibi

gorsel_20261106_155357

Kişisel Finans aracı yalnızca temel bir harcama özeti sunmakla kalmıyor, karmaşık finansal verileri günlük konuşma diline çeviriyor. Örneğin kullanıcılar ay sonunda "Bu ay param nereye gitti?" diye sorduğunda Claude, tüm bağlı hesaplardaki harcamaları kira, faturalar, yeme-içme ve alışveriş gibi kategorilere ayırarak topluyor. Ardından "Bu harcama normalden fazla mı?" gibi detay sorulara da yanıt verebiliyor.

Araç ayrıca beklenmeyen banka ücretleri veya düzenli olarak artan abonelik bedelleri gibi olası sorunları tespit edebiliyor. Kullanıcıların gelirlerinden daha fazla harcayıp harcamadığını analiz edebilen sistem, yıllık faiz oranı (APR) gibi finansal terimleri açıklayarak son bir yılda ödenen toplam faiz miktarını hesaplayabiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!

Togg, THY ve Eczacıbaşı’ndan Dev Adım: Robotik Türkiye Platformu Kuruldu!

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

Yapay Zeka Claude Anthropic

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com