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Anthropic, Yeni Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 Modellerini Tanıttı

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Anthropic, kodlama ve bilimde öne çıkan Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 modellerini yeni fiyat ve güvenlik seçenekleriyle tanıttı.

Anthropic, Yeni Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 Modellerini Tanıttı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Anthropic, karmaşık yazılım geliştirme ve bilimsel araştırma süreçleri için tasarladığı Claude Fable 5.2 ve Claude Mythos 5.2 modellerini duyurdu.

Eylül ayında piyasaya sürülen 5.1 serisinin yerini alan yeni modeller kodlama, mantıksal akıl yürütme ve görsel veri analizi konularında önemli iyileştirmeler sunuyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre modeller, yayın öncesi testlerde büyük ölçekli yazılım geçişlerini yönetti, çalışır durumda elektronik devreler tasarladı ve teorik fizik araştırmalarına katkı sağladı.

İçerikten Görseller

Anthropic, Yeni Claude Fable 5.2 ve Mythos 5.2 Modellerini Tanıttı
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Fable genel kullanıma açılırken Mythos sınırlı erişimle sunuluyor

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İki yeni model arasındaki temel ayrımı siber güvenlik ve biyoloji alanlarındaki güvenlik filtreleri oluşturuyor. Genel erişime açılan Fable 5.2; sızma testleri, güvenlik açıklarından yararlanan kod üretimi ve araştırma biyolojisi gibi hassas konularda ek koruma katmanları kullanıyor. Bir kullanıcı talebi bu filtrelere takıldığında, sistem yanıtı siber güvenlik alanında Opus 4.8'e, biyoloji alanında ise Opus 5'e devrediyor. Erken dönem testleri, güvenlik seviyesinden ödün verilmeden filtrelerin tetiklenme sıklığının Fable 5.1'e kıyasla yaklaşık yüzde 55 azaldığını gösteriyor.

Mythos 5.2 ise bu ek kısıtlamaların bir kısmından muaf tutuluyor. Siber güvenlik ve yaşam bilimleri sektörlerindeki kuruluşlar, Anthropic'in doğrulama programlarına başvurarak modele doğrudan erişim talep edebiliyor. Claude Enterprise kullanıcıları ise herhangi bir doğrulama sürecine gerek kalmadan, kod depolarındaki açıkları tarayan Claude Security aracı üzerinden Mythos 5.2'yi kullanabiliyor. Bilinen yazılım açıklarını yeniden tespit etme testinde Mythos 5.2 yüzde 89,6 skor elde ederek, yüzde 78,3 alan Mythos 5.1'i geride bıraktı.

Kodlama ve teorik bilimde dikkat çeken performans

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Anthropic'in paylaştığı kıyaslama verilerine göre Fable 5.2, yazılım mühendisliği becerilerini ölçen FrontierSWE v2 testinde yüzde 69,9 başarı oranına ulaştı. Aynı testte Fable 5.1 yüzde 56,3, Claude Opus 5.5 yüzde 62,3 ve OpenAI'ın GPT-6 Astra modeli yüzde 65,5 puan aldı. Grafik yorumlama performansını da yüzde 44,8'den yüzde 73,4'e çıkaran Fable 5.2, uzun soluklu projelerde diğer Claude modellerine rehberlik edebiliyor veya görevleri alt parçalara bölerek daha küçük modellere dağıtabiliyor. Şirket, günlük kodlama rutinleri içinse Opus 5.5'i ana model olarak önermeye devam ediyor.

Modellerin yetenekleri bilimsel çalışmalarda da test edildi. Yaklaşık bin adet Fable 5.2 agent'ı, Fermat'nın Son Teoremi'nin mevcut ispatını Lean matematiksel doğrulama diline aktararak bilgisayar tarafından adım adım doğrulanabilir hale getirdi. Sınırlı insan müdahalesiyle 30 saatte tamamlanan bu işlem, daha önce yayımlanmamış bir Claude sürümüyle 11 gün sürmüştü. Ayrıca Fable 5.2'nin kara deliklerle ilgili iki açık teorik fizik problemine çözüm ürettiği ve bu çalışmaların ön baskı olarak yayımlandığı bildirildi.

Fiyatlandırma ve kurumsal veri saklama seçenekleri

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Her iki model için standart API ücretlendirmesi 1 milyon girdi token'ı başına 8 dolar, 1 milyon çıktı token'ı başına ise 40 dolar olarak açıklandı (Fable'ın önceki sürümünde girdi ücreti 10 dolardı). İsteğe bağlı sunulan hızlı modda token üretim hızı standart moda göre 2,5 kata kadar çıkarken, bu modda girdi ve çıktı maliyetleri iki katına ulaşıyor. Fable 5.2; Claude Platform'un yanı sıra Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure bulut altyapıları üzerinden de kullanılabiliyor.

Kurumsal veri gizliliği tarafında Anthropic, sıfır veri saklama politikasıyla uyumlu yeni bir alternatif sunuyor. Özel beta sürecindeki Enterprise Frontier Safeguards özelliği sayesinde güvenlik denetimleri, veriler tamamen müşterinin kendi altyapısında tutulurken gerçekleştirilebiliyor. Bu seçeneği kullanmayan müşteriler içinse güvenlik incelemeleri kapsamında 30 günlük standart veri saklama süresi uygulanıyor.

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