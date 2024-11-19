Yeni bir iddiaya göre Google, iPad'e ciddi rakip olabilmek için Chrome OS işletim sistemini Android'e entegre etmeyi planlıyor. Böylece Android, tabletlere daha uygun bir sisteme dönüşebilir.

Google, bünyesinde birçok farklı hizmeti bulundurmasıyla bilinen bir şirket. Tabii ki işletim sistemleri de bunlar arasında. Dünya çapında birçok telefonda gördüğümüz Android bunlardan biri. Ayrıca Windows, macOS gibi sistemlere alternatif olan Chrome OS de bunlar arasında.

Her iki sistem de başarılı olsalar da tablet tarafında pek iddialı olamadıkları bir gerçek. Apple’ın piyasayı domine eden iPad modellerine ne kadar deneseler de hiçbir zaman ciddi rakip olamadılar. Şimdi gelen bilgiler, Google’dan bunu değiştirmek için büyük bir hamle yapabileceğini gösteriyor.

Chrome OS, Android'e entegre edilebilir

Android Authority’nin kendi kaynaklarından edindiği bilgilere göre Google, birden fazla yıl boyunca devam edecek çok büyük bir işletim sistemi projesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin amacı ise Chrome OS’i tamamen Android’e dönüştürmek.

Bu tarz bir dönüşüm sonucunda ise iPadOS’e rakip olabilecek, tabletlere en uygun platformu görebileceğimiz öne sürülüyor. Tabii bir iddia olduğunun altını çizmek gerek. Henüz resmî bir açıklama yok.

Hepimizin bildiği gib Android, başta telefonlar için tasarlanan bir işletim sistemi. Ancak tabletler, televizyonlar ve hatta arabalarda bile kullanılıyor. Chrome OS ise bilgisayarlara yönelik. Ancak her ikisi de farklı konularda tabletlerde tam performansı gösteremiyor. Medyadan üretkenliğe kadar birçok farklı konuda eksik kalabiliyorlar. Google bunu düzeltmek için eklemeler yapıyor ancak yine Apple’ın arkasında kalıyor. Bu yüzden de bu tarz bir hamle, tabletlere uygun bir sistem görmemizi sağlayabilir.

Son olarak şirketin kaynaklarını verimli kullanmak istediğinin de altı çizilmiş. Yani ikisini birleştirip yeni bir işletim sistemi görmeyeceğiz. Bunun yerine Chrome OS, tamamıyla Android’e entegre edilecek. Bu da gelecekteki Chromebook’larda da Android görebiliriz demek. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.