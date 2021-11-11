Göz Bebeği Beyaza Dönen Çocuğa Nadir Kanser Tanısı Kondu

İngiltere’de göz bebeğinin rengi aniden değişen 2 yaşındaki bir çocuğun annesi, hastaneye vardıklarında acı bir haber aldı. Çocuk, fazlasıyla nadir gözüken bir kanser türüne sahipti.

İngiltere’de bir anne, henüz iki yaşında olan oğlunun gözünde ani ve tedirgin edici bir değişim gözlemledi. Anne, oğlunun sağ göz bebeği renginin beyaza döndüğünü gördü. 27 yaşındaki genç anne oğlunu hemen yerel bir optisyene götürdü ve buradan James Cook Üniversitesi Hastanesi’ne aktarıldı.

Bu hastaneden de Birmingham Çocuk Hastanesi’ne yönlendirilen bebeğin gözleri ultrasonla izlendi. İnceleme sonucunda anneye kalp kıran bir haber verildi. 2 yaşındaki çocuk, neredeyse en ciddi düzeyde olan tümöre sahipti. Çocuğa çok nadir bir şekilde görülen ve retina içinde oluşan bir kanser türü olan Retinoblastom tanısı kondu.

Retina, gözden neredeyse tamamen ayrılmış durumda

Anne, kendisine oğlunun göz resimlerinin gösterildiğini söyledi ve resimde tümörün açık bir şekilde görülebildiğini, tümörün etrafında da bir sürü küçük beyaz halkaların olduğunu ifade etti. Doktorlar, anneye oğlunun retinasının gözden neredeyse tamamen ayrıldığını söyledi. 2 yaşındaki çocuk, 30 Ekim’de yaklaşık 5 saat süren ilk kemoterapisine girdi. Çocuğun gözünün kurtulma şansı olduğu belirtilirken görme seviyesinin ne düzeyde olacağının tedavinin gidişatına bağlı olduğu ifade edildi.

Retinoblastom, yalnızca çocukluk çağında görülüyor ve kalıtsal ve kalıtsal olmayan iki şekilde görülebiliyor. Retinoblastom teşhisi konan çocukların üçte ikisinde tek bir göz hastalanırken üçte birinde iki gözün de hastalandığı görülmektedir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde hemen hemen daima ölümle sonuçlanıyor. Hastaların %1’indeyse tümör, kendiliğinden kaybolabiliyor.