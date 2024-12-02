Neredeyse hepimiz günlük hayatımızın bir parçasında gözlük kullanıyoruz. Kimisi numaralı, kimisi dinlendirici, kimisi de güneş gözlüğü…

Peki bu gözlüklerin sap kısmında yer alan numaralar daha önce dikkatinizi çekti mi?

Aslında bu rakamların birer anlamı var…

Gözlüğün teknik özelliklerini ifade eden bu numaralar, birçoğumuzun gözünden kaçıyor.

Aslında bu rakamlar, öylesine koyulmuş değil. Gözlüğün çerçevesi hakkında bilgi veriyor, genişliği, sap uzunluğu, köprü genişliği hakkında bilgiler veriyor. Gelin bu numaralara detaylıca bakalım.

Öncelikli yer alan numara, çerçeve genişliğidir. Bu numara, gözlüğün en önemli ölçülerindendir. Mesela “52-20-140” dizilimli bir sayı dizisi görürseniz, baştaki 52 sayısının lensin yatay genişliğini ifade ettiğini bilmemiz gerek. Bu ölçü, gözlerinizin ne kadar kapladığını belirliyor.

Diğer bir numara da köprü genişliği.

Az önce verdiğimiz numaralardaki ikinci sayı olan 20, iki lens arasındaki mesafeyi, yani bilinen tabirle köprü genişliğini temsil ediyor. Köprü dediğimiz kısım, gözlüğün burnumuzun ucunda durduğu noktadır. Doğru köprü genişliğini bulmak, gözlüğün sabit kalabilmesi için önemlidir.

Ve son olarak sap uzunluğu da bu numaraların yanında yerini alıyor. Verdiğimiz numarada son kısımda yer akan 140 da gözlük sapının uzunluğunu temsil ediyor. Gözlüğün sabit kalmasını istiyorsanız, kulağınıza uygun bir sap uzunluğu tercih etmeniz gerekiyor.

İster aksesuar ister numaralı gözlük olsun; hepsinde de bu sayılara dikkat etmek, kullanacağınız gözlüğün sağladığı konforu etkileyecektir. Bu yüzden bir gözlük satın alırken sapında bulunan sayıları göz ardı etmemek faydanıza olacaktır.

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