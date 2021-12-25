Gıda Perakendecileri Derneği'nden Raf Fiyatları Açıklaması

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün marketlere yansıyıp yansımayacağı merak konusuydu. Gıda Perakendecileri Derneği de konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kurdaki düşüşün alış fiyatlarına göre raflara yansıyabileceğini ifade etti.

Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artışlar birçok sektörde fiyat artışları yaşanmasına sebep olmuştu. Gıda sektörü de bu sektörlerin başında yer alıyor ve hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşların zorluklar yaşamasına neden oluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yeni açıklamalarla da kurda önemli bir düşüş meydana gelmişti. Bu düşüşün market raflarına yansıyıp yansımayacağı ise merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kurdaki düşüşün market raflarına yansıması gerektiğini belirtmiş ve denetimlerin artacağını aktarmıştı. Dün de ‘fahiş fiyat’ denetimlerinin başladığını, dövizdeki düşüşün fiyatlara nasıl yansıdığının incelendiğini paylaşmıştık. Şimdi de Gıda Perakendecileri Derneği’nden konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

“Alış fiyatı düşerse fiyatları güncelleriz”

Sosyal medyada birçok insanın fiyatlarda düşüş olması gerektiği çağrısında bulunmasının ve 81 ilde denetimlerin başlamasının ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet’e konuşan Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Bu fiyatlar aşağı inerse bizler de raf fiyatlarımızı güncelleriz. Ancak fiyatların düşmesinin biraz zaman alacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Aykaç, bu konunun gündemde olması gerektiğini ve asıl sorunun ‘tedarik’ olduğunu da sözlerine ekledi: “Birçok ürün grubunda sıkıntı var. Kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunları ile de karşılaşıyoruz. Son haftalarda yaşanan tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirine zarar verdi. Üretim bu zamanlarda daha kıymetli hâle geldi. Biz perakendeciler de vatandaşın ihtiyacının kesintiye uğramaması için çaba gösteriyoruz ve herkesin desteğini bekliyoruz.”

Döviz kurlarındaki düşüşün market fiyatları dışında diğer sektörlere de yansımasının beklendiği yetkililer tarafından belirtiliyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç da geçtiğimiz günlerde kurdaki düşüşün, ciddi zamlar görülen otomobil piyasasına da yansıyacağını belirtmiş ve araç fiyatlarının düşmesinin beklendiğini aktarmıştı.