MASFED, İkinci El Otomobillerde Düşüş Beklendiğini Açıkladı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), kurdaki düşüşün otomobil piyasasına nasıl yansıyacağını açıkladı. Genel Başkan Aydın Erkoç, önümüzdeki haftalarda ikinci el otomobillerde düşüş yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 18 TL’yi gören dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamalardan sonra düşüş yaşamıştı. Yaşanan bu düşüşün otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusuydu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) da yaşanan bu düşüşün sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacağını ve “20-25 bin TL’ye kadar” indirim olabileceğini ifade etmişti.

Şimdi de MASFED’ten ikinci el otomobil piyasasına yönelik bir açıklama geldi. Genel Başkan Aydın Erkoç yaptığı açıklamalarda, ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ sisteminin ardından yaşanan kurdaki düşüşün ikinci el araç piyasasına da yansıyacağını ve fiyatlarda düşüş olmasının beklendiğini belirtti.

“20-25 bin lira arasında düşüş görebiliriz”

Anadolu Ajansı’na konuşan Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ sistemi açıklamalarının ardından döviz kurlarında yaşanan düşüşün otomobil piyasasına nasıl yansıyacağı hakkında konuştu. Erkoç açıklamalarında bazı sıfır araçların fiyatlarının güncellendiğine vurgu yaparak ikinci el piyasası ile ilgili şunları söyledi:

“İkinci el araç sektöründe de kurdaki düşüşün etkilerini göreceğiz. İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasaya yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemeleri bir hafta ila 10 günü bulabilir. Bunun sebebi ise piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekmesi. 300 bin lira değerinde olan bir araçta 20-25 bin lira arasında bir düşüş görebiliriz.”

‘Piyasalar 2022 yılında düzelecek’

Bunlara ek olarak yükselen fiyatların sebepleri ile ilgili de açıklamalar yapıldı. Başkan; COVID-19 sebebiyle üretimde meydana gelen aksaklıkların oluşturduğu arz-talep dengesizliğinin fiyatları artırdığını aktardı. Erkoç, ülkedeki araçların %80’inin ithal, %20’sinin ise montaji yapılan araçlardan oluştuğunu vurgulayarak kurdaki yükselmelerin ÖTV ve KDV’ye yansıdığının da altını çizdi.

Son olarak MASFED Başkanı, bayilerde araç bulunamamasının da fiyatları yükselttiğini kaydetti. Erkoç, bu durumun düzeleceğini, dengelerin tekrar sağlanacağını ve dünya çapında yaşanan çip krizinin gelecek yılın ortasında çözüleceğini belirterek piyasaların sıfır otomobillerle birlikte 2022 yılında tamamen düzelmesini beklediğini de sözlerine ekledi.