Dövizdeki Düşüşün Ardından 'Fahiş Fiyat' Denetimleri Başladı

Ticaret Bakanlığı, dövizde yaşanan düşüşün ardından marketlerin fiyatlarını düşürüp düşürmediğine yönelik ilk denetimini bugün gerçekleştirdi. Denetim yapılan markette ‘kur indirimi yansıtılmış fiyatlar’ olduğu belirtildi.

Son olarak sırasıyla 18 TL ve 20 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza atan dolar ve euro gibi tüm dövizler, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin duyurulmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşamışlardı. Fakat döviz yükselirken özellikle market raflarına gelen zamlar, bu düşüşün ardından kolay kolay değişmedi. Bunun üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir açıklama yapmıştı.

Bakan Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artacağını, düşüşü yansıtmayanlara en ağır cezaların verileceğini açıklamıştı. Dün yapılan bu açıklamanın ardından bugün, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip denetime başladı.

Ürünlerin alış faturaları istendi

Ankara’daki marketlere yönelik denetim yapan ekip, sebze ve meyve, gıda ürünleri ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığı, etiket fiyatı ve kasa fiyat arasında fark bulunup bulunmadığı incelendi ve etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatlarına bakıldı.

Adnan Benli, yaptığı açıklamada denetim kapsamında fahiş fiyat artışı tespit ettikleri ürünlerin üretici-tedarikçi firma satış faturalarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderdiklerini söyledi. Kurulun yaptığı incelemelerin sonucunda herhangi bir fahiş fiyat artışı tespiti durumunda cezai işlem uygulandığını ekledi.

Benli, bugün gerçekleştirilen denetimde fiyat etiketlerine ilişkin usulsüzlük tespit etmediklerini dile getirdi ve “Fahiş fiyat yönüyle seçtiğimiz ürünlere ilişkin fatura ve bilgi alıp Kurula intikal ettireceğiz.” ifadesini kullandı. Benli, denetim yaptıkları marketin fiyat etiketlerinde dövizdeki düşüşün yansıtıldığı fiyatların da olduğunu açıkladı.

Denetim yapılan marketin Bölge Sorumlusu İsa Baş da kurdaki düşüşü pek çok ürüne yansıttıklarını belirtti. Baş, düşüşün 1 hafta – 10 gün içerisinde raflara daha net yansıyacağını ifade etti.