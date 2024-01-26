GPT-4 Turbo Güncellendi: ChatGPT'nin "Tembelliği" Giderildi

OpenAI, ChatGPT'nin tembellik yaparak kendisine verilen kod yazma görevlerini tamamlamaması hatasının giderildiğini açıkladı. Ancak söz konusu güncelleme henüz sadece GPT-4 Turbo'ya yapıldı.

Son zamanlarda çok sayıda ChatGPT kullanıcısı, yapay zekâ destekli sohbet botunun istenen görevleri tamamlamayı sık sık reddetmesinden şikayetçiydi. OpenAI, dün gece paylaşmış olduğu bir açıklama ile ChatGPT'yi ilgili sorunlar için güncellediğini açıkladı ancak güncelleme şu an için yalnızca GPT-4 Turbo için yapıldı. Dolayısı ile standart ChatGPT kullanıcıları, ilgili sorunları görmeyi devam edebilirler.

OpenAI, GPT'de tam olarak neyi değiştirdiğini açıklamadı. Ancak OpenAI Developers'ın X hesabında yapılan açıklamada "Güncellenen GPT-4 Turbo ön izlemesi, kod oluşturma gibi görevleri daha kapsamlı bir şekilde tamamlıyor ve UTF-8 kodlamasındaki bir hatayı düzeltiyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca gelecek haftadan itibaren ChatGPT-3.5 Turbo'da girdi fiyatlarının %50, çıktı fiyatlarının %25 düşürüleceği belirtildi.

GPT-4 Turbo'nun görevleri reddetme hatası giderildi

OpenAI, GPT-4 Turbo'nun birkaç ay içinde tam sürüm olarak genel erişilebilirliğe açılacağını da ifade ediyor. Bu fazlasıyla önemli zira GPT-4, Eylül 2021 öncesi verilerle eğitilen bazı görevleri yapmamak gibi "tembellik"sorunları olan nispeten daha ilkel bir alt yapıya sahipken henüz önizleme olarak sunulan GPT-4 Turbo, Nisan 2023 gibi çok daha güncel bir veri paketi ile eğitildi ve söz konusu "tembellik" sorunları da giderilmiş durumda.

OpenAI'ın yeni GPT-4 Turbo güncellemesinin öne çıkan başlıkları şu şekilde:

Daha düşük fiyatlı yeni yerleştirme modelleri

Yeni bir küçük metin yerleştirme modeli

Gömmelerin kısaltılması için yerel destek

Diğer yeni modeller ve fiyat indirimleri

GPT-3.5 Turbo modeli güncellendi ve fiyatı düşürüldü

GPT-4 Turbo önizlemesi güncellendi

Denetleme modeli güncellendi

OpenAI'ın son güncelleme notlarına buradan ulaşabilirsiniz.