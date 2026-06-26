GPT-5.6 için beklenmedik bir iddia gündeme geldi. ABD hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle OpenAI'den yeni yapay zekâ modelinin yayımlanmasını yavaşlatmasını istediği öne sürüldü. Gelişmenin perde arkasında ise yapay zekânın oluşturabileceği olası riskler yer alıyor.

OpenAI'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil yapay zekâ modeli GPT-5.6, henüz resmî olarak kullanıcılara sunulmadan dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Gelen bilgilere göre bu kez teknik bir aksaklık değil, doğrudan güvenlik kaygıları nedeniyle modelin dağıtım sürecinde değişikliğe gidilebilir.

Yapay zekâ tarafında rekabet her geçen gün kızışırken şirketlerin attığı adımlar artık yalnızca teknoloji dünyasını değil, devlet kurumlarını da yakından ilgilendiriyor. Özellikle son dönemde gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin oluşturabileceği riskler sık sık gündeme gelirken, GPT-5.6 hakkında ortaya atılan yeni iddia da bunun son örneği oldu.

OpenAI'ın ilk planı rafa kalkmış olabilir

TechCrunch'ın haberine göre Beyaz Saray, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek OpenAI'den GPT-5.6'nın geniş çapta yayımlanmasını yavaşlatmasını istedi. Bunun üzerine şirketin modeli ilk etapta tüm kullanıcılara sunmak yerine yalnızca sınırlı sayıdaki iş ortaklarıyla paylaşmayı planladığı öne sürüldü.

Bu yaklaşımın amacı ise modelin gerçek kullanım senaryolarında daha kontrollü biçimde test edilmesini sağlamak. Böylece olası güvenlik açıkları veya beklenmeyen davranışlar tespit edilirse, bunlara karşı gerekli önlemler alınabilecek. Şimdilik OpenAI cephesinden iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama gelmiş değil.

Yapay zekâ modelleri artık sadece teknoloji şirketlerinin meselesi değil

Son yıllarda giderek güçlenen yapay zekâ modelleri; yanlış bilgi üretimi, siber güvenlik, biyogüvenlik ve kötüye kullanım ihtimali gibi birçok konuda tartışmaların odağı hâline geldi. Bu nedenle yeni modellerin geliştirilmesi ve yayımlanması sürecinde devlet kurumlarının daha aktif rol üstlenmesi şaşırtıcı görünmüyor.

Elbette tüm bunlar GPT-5.6'nın kesin olarak ertelendiği anlamına gelmiyor. Ancak ortaya çıkan iddialar, OpenAI'ın yeni modelini eskisinden çok daha temkinli bir şekilde kullanıma sunabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde şirketten gelecek resmî açıklamalar, GPT-5.6'nın ne zaman ve nasıl kullanıma açılacağını netleştirecek.