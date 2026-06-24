Selamlar, Monster'ın tüm oyunları ultra ayarlarda oynatabilen masaüstü oyuncu bilgisayarı Tulpar TD3 V3.1.6'yı detaylıca inceledik.

Tüm performans testlerini yaptık ve güncel oyunları ultra ayarlarda açıp ne kadar akıcı bir şekilde oynatabildiğini inceledik. Yeni ve güçlü bir oyuncu bilgisayarı arayan herkesin bu videoya bir göz atmasında fayda var. Keyifli seyirler!

Monster Tulpar TD3 V3.1.6 özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 9700X

Ekran Kartı: Radeon RX 9070 XT

Anakart: Monster B850 Gaming WiFi

RAM: 32 GB DDR5

Depolama: 1 TB M.2 SSD

Soğutma: LCD ekranlı Monster 360mm sıvı soğutucu

Güç Kaynağı: 850W 80+ Bronze

İşletim Sistemi: Windows 11

Kasa Tipi: Temperli camlı beyaz akvaryum tipi

Bağlantı: 2.5 Gigabit LAN ve Wi-Fi

Bu video Monster iş birliği ile hazırlanmıştır.