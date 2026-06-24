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"AÇAMADIĞI OYUN YOK" DENEN PC | Monster Tulpar TD3 V3.1.6 İncelemesi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Selamlar, Monster'ın tüm oyunları ultra ayarlarda oynatabilen masaüstü oyuncu bilgisayarı Tulpar TD3 V3.1.6'yı detaylıca inceledik.

Tüm performans testlerini yaptık ve güncel oyunları ultra ayarlarda açıp ne kadar akıcı bir şekilde oynatabildiğini inceledik. Yeni ve güçlü bir oyuncu bilgisayarı arayan herkesin bu videoya bir göz atmasında fayda var. Keyifli seyirler!

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Monster Tulpar TD3 V3.1.6 özellikleri:

  • İşlemci: AMD Ryzen 7 9700X
  • Ekran Kartı: Radeon RX 9070 XT
  • Anakart: Monster B850 Gaming WiFi
  • RAM: 32 GB DDR5
  • Depolama: 1 TB M.2 SSD
  • Soğutma: LCD ekranlı Monster 360mm sıvı soğutucu
  • Güç Kaynağı: 850W 80+ Bronze
  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • Kasa Tipi: Temperli camlı beyaz akvaryum tipi
  • Bağlantı: 2.5 Gigabit LAN ve Wi-Fi

Bu video Monster iş birliği ile hazırlanmıştır.

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