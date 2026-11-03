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ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

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OpenAI, ChatGPT’nin sohbet ve çalışma sekmelerini birleştirmeye hazırlandığını açıkladı.

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ChatGPT masaüstü uygulamasını kullananların sıkça yaşadığı sekme karmaşası nihayet sona eriyor. Uygulama içerisinde yer alan ChatGPT ve Codex bölümleri ile bunların altındaki Chat ve Work sekmeleri, kullanıcıların nerede çalıştığını karıştırmasına yol açabiliyordu.

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Kullanıcılara gönderilen bir e-postaya göre OpenAI, bu kafa karışıklığını gidermek için Chat ve Work sekmelerini birleştirme hazırlığı yapıyor.

İçerikten Görseller

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!
chatic

Ne işe yarayacak?

chatic

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, yapay zeka ile fikir keşfetme aşamasından projenin hayata geçirilmesine kadarki süreci tek bir ekran üzerinden yönetebilecek. Gönderilen e-postada, kullanıcıların dosyalarını ve eklentilerini buraya taşıyarak web sitesi kurma, sunum hazırlama veya web üzerinde işler yapma gibi görevleri ChatGPT'ye devredebileceği ve bu süreçte çalışmaları inceleyip yönlendirebileceği belirtiliyor. Öte yandan Codex uygulamanın içinde ayrı bir deneyim olarak kalmaya devam edecek.

Bu entegrasyon süreci ilk etapta geniş bir kitleye sunulmadan önce geri bildirim toplamak amacıyla seçili kullanıcılara açılacak. Bununla birlikte, bu geçişle birlikte hem ChatGPT hem de Codex’in aynı token havuzundan harcama yapacağı açıklandı. OpenAI, bu değişikliğin çoğu kullanıcıyı etkilemeyeceğini ancak kullanım alışkanlıkları ve modele bağlı olarak bazı kişilerin sıfırlama için daha sık beklemek zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

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