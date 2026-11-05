OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

OpenAI'ın yeni görsel modeli Images 2.6, GIF desteği, %50 daha hızlı üretim performansı ve gelişmiş API yetenekleriyle kullanıma sunuldu.

ChatGPT, Codex ve API genelinde kullanıma sunulan Images 2.6, fikirleri çok daha hızlı somutlaştırma imkânı tanırken görsel dünyasına hareket kazandırıyor.

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Karakter, ürün ve marka detaylarında düzenleme yaparken tutarlılığı koruma kabiliyeti sunan yeni model, dünya genelinde haftalık 4 milyarı, yani günlük ortalama yarım milyarı aşan görsel üretim hacmine yepyeni yeteneklerle liderlik etmeye hazırlanıyor.

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%50 daha hızlı üretim

Images 2.6, önceki sürümlere kıyasla görselleri %50 daha hızlı üretiyor. Geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi amacıyla API tarafında iki farklı model seçeneği sunuluyor:

GPT-Image-2.6 Flare : Düşük kalite modunda görselleri 6 saniye gibi kısa bir sürede oluşturabiliyor. Posterler, ürün çekimleri ve diğer profesyonel düzenlemelerde gelişmiş mizanpaj kalitesi sağlıyor.

: Düşük kalite modunda görselleri 6 saniye gibi kısa bir sürede oluşturabiliyor. Posterler, ürün çekimleri ve diğer profesyonel düzenlemelerde gelişmiş mizanpaj kalitesi sağlıyor. GPT-Image-2.6 Sunburst: Orta ve yüksek kalite ayarlarında devreye girerek yüksek detay seviyesi ve düzenlemeler boyunca üstün görsel tutarlılığı sunuyor.

Statik görsellerin ötesine geçen Images 2.6, kullanıcıların fikirlerini GIF'lere dönüştürmesini mümkün kılıyor. Pazarlamacılar ve içerik üreticileri, bir marka maskotunu canlandırabiliyor, sosyal medya için dinamik tepki görselleri hazırlayabiliyor ya da video prodüksiyonu öncesinde animasyonlu taslaklar kurgulayabiliyor. Üstelik karmaşık çizimlere gerek kalmadan, basit bir eskiz dahi oyunlar ve videolar için hayat dolu hareketli bir karaktere dönüştürülebiliyor.

Ne zaman kullanılabilecek?

Images 2.6 web, masaüstü ve mobil platformlar üzerinden ChatGPT ve Codex'teki tüm abonelik katmanlarında küresel olarak erişime açıldı.

Geliştiriciler ise GPT-Image-2.6 Sunburst ve Flare modellerine API üzerinden hemen erişebiliyor.