Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI'ın yeni görsel modeli Images 2.6, GIF desteği, %50 daha hızlı üretim performansı ve gelişmiş API yetenekleriyle kullanıma sunuldu.

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ChatGPT, Codex ve API genelinde kullanıma sunulan Images 2.6, fikirleri çok daha hızlı somutlaştırma imkânı tanırken görsel dünyasına hareket kazandırıyor.

Karakter, ürün ve marka detaylarında düzenleme yaparken tutarlılığı koruma kabiliyeti sunan yeni model, dünya genelinde haftalık 4 milyarı, yani günlük ortalama yarım milyarı aşan görsel üretim hacmine yepyeni yeteneklerle liderlik etmeye hazırlanıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OpenAI, Images 2.6'yı Duyurdu: İşte Yeni Modelle Yapabilecekleriniz!
gorsel_20261105_092655

%50 daha hızlı üretim

gorsel_20261105_092655

Images 2.6, önceki sürümlere kıyasla görselleri %50 daha hızlı üretiyor. Geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi amacıyla API tarafında iki farklı model seçeneği sunuluyor:

  • GPT-Image-2.6 Flare: Düşük kalite modunda görselleri 6 saniye gibi kısa bir sürede oluşturabiliyor. Posterler, ürün çekimleri ve diğer profesyonel düzenlemelerde gelişmiş mizanpaj kalitesi sağlıyor.
  • GPT-Image-2.6 Sunburst: Orta ve yüksek kalite ayarlarında devreye girerek yüksek detay seviyesi ve düzenlemeler boyunca üstün görsel tutarlılığı sunuyor.

Statik görsellerin ötesine geçen Images 2.6, kullanıcıların fikirlerini GIF'lere dönüştürmesini mümkün kılıyor. Pazarlamacılar ve içerik üreticileri, bir marka maskotunu canlandırabiliyor, sosyal medya için dinamik tepki görselleri hazırlayabiliyor ya da video prodüksiyonu öncesinde animasyonlu taslaklar kurgulayabiliyor. Üstelik karmaşık çizimlere gerek kalmadan, basit bir eskiz dahi oyunlar ve videolar için hayat dolu hareketli bir karaktere dönüştürülebiliyor.

Ne zaman kullanılabilecek?

Images 2.6 web, masaüstü ve mobil platformlar üzerinden ChatGPT ve Codex'teki tüm abonelik katmanlarında küresel olarak erişime açıldı.

Geliştiriciler ise GPT-Image-2.6 Sunburst ve Flare modellerine API üzerinden hemen erişebiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

Google Gemini 4 Carbon'u Tanıttı: İşte Yeni Modelin Özellikleri

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

ChatGPT’ye Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Değişiklik Geliyor!

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

Google, İnanılmaz Gerçekçi İnteraktif Simülasyonlar Oluşturabilen Genie 4 Dünya Modelini Duyurdu

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı

OpenAI, Bilgisayarınızı Sizin Yerinize Kullanacak GPT-6.1 Terra'yı Tanıttı

Excel'e Veda: 30 Bin Projede Kullanılan Yerli Site Yönetim Yazılımı Yapay Zekâyla Güçlendi

Excel'e Veda: 30 Bin Projede Kullanılan Yerli Site Yönetim Yazılımı Yapay Zekâyla Güçlendi

OpenAI'a Ağır Suçlama: "ChatGPT Kızımıza İlacı Bıraktırdı ve Ölümüne Yol Açtı"

OpenAI'a Ağır Suçlama: "ChatGPT Kızımıza İlacı Bıraktırdı ve Ölümüne Yol Açtı"

OpenAI, 3 Büyük Bilimsel Keşif Yaptığını Açıkladı! Bilim Dünyasında Büyük Ses Getirdi

OpenAI, 3 Büyük Bilimsel Keşif Yaptığını Açıkladı! Bilim Dünyasında Büyük Ses Getirdi

Yapay Zeka OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com