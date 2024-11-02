Greg Hildebrandt, Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi çalışmalarıyla tanınan sanatçı, 85 yaşında hayata veda etti.

Fantastik ve bilim kurgu dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Greg Hildebrandt, 85 yaşında hayatını kaybetti. Star Wars, Yüzüklerin Efendisi ve Marvel gibi ikonik eserlerdeki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, uzun ve başarılı bir kariyere sahipti.

Greg Hildebrandt, kariyerine ikiz kardeşi Tim ile birlikte başlamış ve "Hildebrandt Kardeşler" olarak anılmışlardı. Özellikle 1977 yapımı Star Wars filminin "Stil B" posteri ile büyük beğeni kazanmışlardı. Luke Skywalker’ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, Prenses Leia, C-3PO ve R2-D2’nin de yer aldığı unutulmaz bir görseldi.

Greg Hildebrandt’ın kariyerindeki ikonik çalışmaları

Greg Hildebrandt, solo kariyerinde de birçok önemli projeye imza attı. Marvel ve DC için çizgi romanlar, Magic: The Gathering ve Harry Potter için illüstrasyonlar, Trans-Sibirya Orkestrası ve Black Sabbath gibi gruplar için albüm kapakları tasarladı. Ayrıca Omni, Heavy Metal ve Amazing Stories gibi dergilerde de çalışmaları yer aldı.

Hildebrandt, sanatını sadece eğlence dünyasında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de kullanmayı seçti. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD Operasyonu’nun yardım amaçlı antoloji çizgi roman serisine illüstrasyonlarla katkıda bulundu ve elde edilen gelirler Ukraynalı mültecilere yardım için bağışlandı.

Greg Hildebrandt’ın ölümü, sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Fantastik ve bilim kurgu hayranları, onun eserleriyle yaşamaya devam edecekler. Greg Hildebrandt, geride bıraktığı mirasla uzun yıllar hatırlanacak.