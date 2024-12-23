Bir araç satın alırken genelde rengine zevklerimiz karar veriyor. Kişiliğinizi yansıtan, hoşunuza giden bir rengi tercih etmek elbette ki herkesin hakkı. Ancak istatistikler gösteriyor ki renklerin, güvenlikle de bir ilgisi var.

Yolda ilerlerken bir aracın rengi, dikkat çekici olmasından ziyade kolay kamufle olmadan kaza riskini minimuma indirmeyi de amaçlamalı. Bunun için çoğu taksiler sarı renkte üretiliyor.

Peki verilere göre gri renkli araçlar bu istatistiğin hangi sıralamasında?

Araba seçiminde popüler olmuş renkler, elbette satışları hızlandırıyor.

Görsel bütünlüğü açısından da renk tercih edildiği için koyu renkler, bu konuda bir dezavantaj sağlıyor. Dolayısıyla açık renkler, özellikle beyaz, araç satışında büyük bir fark yaratıyor. Tabii bunun yanında bir de asaletiyle gözlerimizi dolduran gri ve antrasit renkler de yer alıyor.

Özellikle kırmızı ve mavi renkler, spor araçlarda tercih edildiği için agresiflikle eşleştirilmiş durumda. Bu da kaza istatistiklerinde onları üst sıraya koyarken listede tek kalmıyorlar.

Gri renk, araştırmalara göre en yüksek risk derecesine sahip.

Monash Üniversitesi, 850 bin kaza verilerini inceleyerek konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada oluşan kazalardaki araç renkleri dikkate alındı. Sonuç ise şaşırtıcıydı, çünkü hızla özdeşleşen daha “agresif” renkler, listenin başında olması gerekirken aslında birinci sıra grideydi.

Gri ve gümüş renkli araçlar, kaza riskinin en yüksek olduğu renkler olarak belirlendi. Sebebi ise çevre ile çok kolay kamufle olması ve dikkat çekmemesi. Özellikle yolların griye çalan o rengi, bu araçların fark edilmesini zorlaştırabiliyor.

Tabii bir de gece saatlerinde kaza oranlarının daha yüksek olduğunu söylersek…

Kaza istatistiklerine göre görünürlük endeksi düşük olan araçlar, çarpışma ve kaza riskine oldukça açık. Bundan dolayı en riskli renklerin arasında gri, en yüksek oranla ilk sıralarda. Onu takip eden mavi ise %9,4 oranında bir riske sahip. Daha sonra siyah %3,2 oran ile karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de ise sizi şaşırtmayacak bir sonuçla karşılaşıyoruz. En fazla tercih edilen araç renklerine bakıldığında %38,9 oranıyla gri ilk sıralarda. Beyaz %25 ve siyah da %12,8 ile listeyi devam ettiriyor.

Anlayacağınız, tüm kaza riski yüksek olan renkler, ülkemizde ilk sıralardan satılıyor. Aman dikkat…

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