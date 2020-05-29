Türksat Model Uydu Yarışması, Başvuru Sayısıyla Rekor Kırdı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 149 takım tarafından başvuru aldı.

Üniversite öğrencileri arasında Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan uluslararası Türksat Model Uydu Yarışması, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden 149 takım tarafından rekor sayıda başvuru aldı.

İlk kez 2016 yılında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'na 7 takım başvurmuştu. 2017 yılında 25 takım, 2018 yılında 34 takım, geçen yıl ise 51 farklı üniversiteden 95 ayrı takım başvuruda bulunmuştu.

Yarışma, takvime uygun şekilde devam ederek 2. etabı olan PDR raporlarının değerlendirilmesi safhasına geçti. Toplamda 7 etaptan oluşan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuşları da içeren final etabı, eylül ayında gerçekleşecek. Uçuş etabında başarılı olan takımların ödülleri, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest etkinliğinde verilecek.