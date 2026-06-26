Grok'un En Çok Ne İçin Kullanıldığı Ortaya Çıktı: Ne Araştırma Ne de Yazılım!

Elon Musk'ın göz bebeği yapay zekâsı Grok'un en çok ne amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı.

Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok’un en popüler kullanım alanı sanıldığının aksine NSFW içerikler çıktı.

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Eski xAI çalışanlarının sızdırdığı bilgilere göre Grok’a gelen trafiğin yarısından fazlasını yetişkinlere yönelik içerikler oluşturuyor.

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En çok hangi alanlarda kullanılıyor?

Kullanıcılar Grok'u erotik hikâyeler yazdırmak, yetişkin rol yapma sohbetleri yapmak ve müstehcen görseller ürettirmek için âdeta abluka altına almış durumda.

Hatta işi büyütüp, daha ucuz olduğu için xAI’ın kod yazma modelini bile erotik içerik üretmek için manipüle etmeye başlamışlar. Kısacası şirketin kasasını dolduran en büyük itici güç, Musk’ın "sansürsüz" bir yapay zekâ deneyimi sunuyor olması.

Mühendisler dengelemeye çalışıyor

Bu durum xAI cephesinde işleri epey karıştırmış durumda. Şirket mühendisleri, kullanıcılarla "bu taz" sohbetler edebilen ama yasal kırmızı çizgileri (özellikle çocuk istismarı gibi korkunç içerikleri) aşmayan bir denge kurabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Bazı çalışanların ise şirketin anime esintili yetişkin yapay zekâ asistanı "Ani" üzerinde çalışmaktan ve gerçek kişilerin sahte müstehcen görsellerinin üretilmesinden ciddi anlamda rahatsız ve tetikte olduğu belirtiliyor.

İşin en trajikomik tarafı ise xAI’ın bir yandan askerî ve resmî kurumlarla büyük devlet sözleşmeleri peşinde koşması. Devlet kurumlarının, arka planda devasa bir erotik içerik fabrikasına dönüşmüş bu yapay zekâya nasıl yaklaşacağı ise tam bir muamma.