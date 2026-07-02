GTA 4 görev gelmiyor sorunu, oyunda hikâyenin ilerlemesini engelleyen en yaygın problemlerden biri. Bu içerikte görevlerin neden açılmadığını, telefon aramalarının neden gelmediğini ve hikâyeyi kaldığınız yerden devam ettirmek için uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerini ele alıyoruz.

GTA 4'te uzun süre dolaşmanıza rağmen yeni bir görevin açılmaması veya telefonun bir türlü çalmaması birçok oyuncunun karşılaştığı sorunlardan biri. Haritada görev simgesi görünmediğinde kayıt dosyasının bozulduğunu ya da oyunun hata verdiğini düşünüyoruz. Ama bunun nedeni oyunun hikâye ilerleme sistemi.

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Rockstar Games, GTA 4'ün görev yapısını önceki serilerden biraz farklı tasarladı. Bazı görevler hemen açılırken bazıları için belirli karakterlerle konuşmanız, telefon araması almanız veya oyun içinde belirli bir süre geçirmeniz gerekiyor. Şimdi GTA 4'te görevlerin neden gelmediğini ve sorunu çözmek için hangi yöntemleri uygulayabileceğinizi ele alalım.

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GTA 4'te görevler neden açılmıyor?

GTA 4'ün görev sistemi doğrusal görünse de arka planda birçok farklı tetikleyici birlikte çalışıyor. Hikâyedeki bazı görevler tamamlandıktan hemen sonra yeni görev açılırken bazıları belirli karakterlerin sizi telefonla aramasını bekliyor. Haritada uzun süre yeni görev görünmemesi her zaman oyunun hata verdiği anlamına gelmiyor. Oyunda Roman, Brucie, Little Jacob, Packie ve diğer karakterlerden gelecek aramalar hikâyenin ilerlemesinde önemli rol oynuyor. Siz belirli bir görevi tamamladıktan sonra oyun hemen yeni görev vermek yerine kısa bir bekleme süresi uygulayabiliyor. Bu süreçte şehirde dolaşmanız, farklı etkinliklere katılmanız veya oyun içinde zaman geçirmeniz gerekiyor.

Bazı görevler ise yalnızca başka karakterlerin görev zinciri tamamlandıktan sonra aktif hâle geliyor. Haritada görünen farklı görev işaretlerini atlayarak tek bir karakterin görevlerini tamamlamaya çalışırsanız hikâyenin ilerleyişi durabilir. Rockstar, görev akışını birbirine bağlı şekilde tasarladığı için karakterler arasında geçiş yapmak gerekiyor.

Telefon mesajlarını ve cevapsız aramaları kontrol etmek de önem taşıyor. Bazı oyuncular gelen aramayı fark etmeden kapattığı için yeni görev tetiklenmiyor. Telefon menüsündeki mesajlar ve rehber bölümü bu açıdan mutlaka kontrol edilmeli. Bu nedenle yeni görev gelmediğinde ilk olarak oyunun gerçekten takılıp kalmadığından emin olmak gerekir. Çoğu zaman birkaç dakika oyun içinde dolaşmak veya farklı karakterlerle etkileşime geçmek hikâyenin devam etmesini sağlar.

Görev gelmiyorsa önce bu yöntemleri deneyin

Yeni görev açılmıyorsa oyunu yeniden kurmadan önce birkaç temel kontrol yapmak gerekir. Bu adımlar, GTA 4 oyuncularının en sık karşılaştığı görev ilerleme sorunlarının büyük bölümünü çözer.

Aşağıdaki yöntemleri sırayla deneyebilirsiniz:

Oyun içinde birkaç saat geçirerek yeni telefon aramasını bekleyin.

Güvenli evde uyuyarak zamanı ileri alın.

Telefonun mesaj ve cevapsız arama bölümünü kontrol edin.

Haritadaki diğer karakter görevlerini tamamlayın.

Yarım bıraktığınız görev veya aktivite olup olmadığını inceleyin.

Daha eski bir kayıt dosyasını yükleyerek aynı noktayı tekrar oynayın.

Steam kullanıyorsanız oyun dosyalarının doğruluğunu kontrol edin.

Rockstar Games Launcher sürümünde güncellemelerin tamamlandığından emin olun.

Oyunda kullandığınız modlar da görev tetikleyicilerini etkileyebilir. Araç paketleri, grafik modları veya görev sistemine müdahale eden eklentiler bazı kayıt dosyalarında beklenmeyen sorunlara yol açabilir. Sorun mod kurulumundan sonra başladıysa modları devre dışı bırakarak tekrar deneme yapmak faydalı olur. Görevlerin açılmaması sadece teknik bir hatadan kaynaklanmaz. Hikâyenin doğal akışı gereği beklenmesi gereken bölümler de bulunur. Bu nedenle oyunu birkaç dakika daha ilerletmeden bozuk kayıt dosyası sonucuna varmak doğru değildir.

Kayıt dosyası bozulmuş olabilir mi?

Görevlerin hiç açılmaması ve telefon aramalarının uzun süre gelmemesi durumunda kayıt dosyası ihtimali de değerlendirilmelidir. Bu durum daha çok mod yüklenen veya farklı sürümler arasında taşınan kayıt dosyalarında görülüyor. PC sürümünde eksik oyun dosyaları görev tetikleme sistemini doğrudan etkileyebiliyor. Steam kullanıcıları "Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrula" seçeneğini kullanarak eksik veya bozuk dosyaları kısa sürede onarabilir. Rockstar Games Launcher sürümünde de benzer doğrulama işlemleri yapılabiliyor.

Eski modların yeni oyun sürümüyle uyumsuz olması da kayıt dosyasının kararsız çalışmasına neden olabilir. Script tabanlı modlar veya görev akışını değiştiren eklentiler kaldırıldıktan sonra sorun ortadan kalkabilir. Modlu oyun kullanan oyuncuların ilk olarak temiz kurulum yapması tavsiye edilir. Bir diğer ihtimal ise kayıt dosyasının zarar görmesi. Elektrik kesintisi, oyunun aniden kapanması veya kayıt işlemi sırasında oluşan hatalar bazı görev tetikleyicilerinin çalışmamasına yol açabilir. Böyle durumlarda daha eski bir kayıt dosyasına dönmek en güvenilir çözümdür.

Korsan oyun sürümlerinde de benzer sorunlar daha sık görülebiliyor. Eksik dosyalar veya değiştirilmiş oyun paketleri nedeniyle görevler açılmayabilir ya da telefon aramaları hiç gelmeyebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca oyunun resmî ve güncel sürümünü kullanmak gerekir.

Hikâyenin ilerlemesi için hangi görevlerin tamamlanması gerekiyor?

GTA 4'te yeni görevlerin açılması yalnızca bir karakterin görevlerini bitirmekle sınırlı değildir. Hikâye ilerledikçe Roman, Brucie, Little Jacob, Manny, Elizabeta, Packie ve diğer karakterlerin görev zincirleri birbirine bağlanır. Bu nedenle haritada görünen bir görevi sürekli ertelemek veya yalnızca tek bir karaktere odaklanmak, ana hikâyenin ilerlemesini durdurabilir.

Bazı görevler ise belirli bir karakterle kurulan ilişki seviyesine veya önceki görevlerin başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak tetiklenir. Başarısız bırakılan görevler yeniden oynanmadan yeni görevlerin açılmaması da mümkündür. Haritadaki tüm görev simgelerini kontrol etmek, telefon mesajlarını incelemek ve tamamlanmamış görev zincirlerini bitirmek bu nedenle önemlidir.

Eğer uzun süre yeni görev alamıyorsanız oyun kayıtlarınızı gözden geçirin ve eksik bıraktığınız görev olup olmadığını kontrol edin. Çoğu durumda hikâyenin kaldığı yerden devam etmesini sağlayan asıl unsur, gözden kaçan bir görev zincirini tamamlamaktır.

GTA 4'te telefon neden çalmıyor?

Telefon sistemi GTA 4'ün hikâye anlatımında merkezi bir yere sahip. Birçok ana görev, karakterlerden gelen aramalarla başlıyor. Bu nedenle telefonun uzun süre çalmaması oyuncuların hikâyenin ilerlemediğini düşünmesine neden oluyor.

Aslında bazı görevlerden sonra oyunun belirli bir bekleme süresi bulunuyor. Rockstar, oyuncunun şehirde dolaşmasını, farklı karakterlerle vakit geçirmesini ve Liberty City atmosferini deneyimlemesini istediği için yeni görevleri hemen başlatmıyor. Bu süre boyunca taksi kullanmak, yan aktiviteler yapmak veya şehirde dolaşmak çoğu zaman yeni telefon aramasını tetikliyor.

Telefonun sessizde olması veya yanlışlıkla reddedilen aramalar da görev zincirini geciktirebilir. Oyun içindeki telefon kayıtlarını incelemek bu nedenle önemli. Bazı karakter görevleri tamamlanmadan diğer görev zincirleri başlamıyor. Bu yüzden haritadaki tüm aktif görevleri sırayla tamamlamak gerekiyor. Telefon uzun süre hiç çalmıyor ve haritada yeni görev görünmüyorsa kayıt dosyasını farklı bir kayıt noktasından açarak denemek faydalı olabilir. Buna rağmen değişiklik olmuyorsa oyun dosyalarının doğruluğunu kontrol etmek ve modları devre dışı bırakmak doğru bir sonraki adım olacaktır. GTA 4 oynarken görevlerin açılmaması veya telefonun çalmaması sorunuyla karşılaştınız mı?