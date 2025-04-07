GTA 5 Enhanced Edition her ne kadar grafikleri önemli ölçüde geliştirse de yeni bir mod ile bu çıta daha da üst seviyeye taşınıyor.

GTA 5 için geliştirilen yeni bir mod, oyunun grafiklerini son güncellemeyle yeterli bulmuyorsanız, daha da üst seviyeye taşıyacak.

Tanınmış mod yapımcısı BadassBaboon, Patreon üzerinden yaptığı açıklamada GTA 5 Enhanced Edition için özel olarak tasarlanan yeni bir mod üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu mod, özellikle ışın izlemeli yansımaları önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni mod ile ışın izleme geliştiriliyor

Mevcut sürümde oyunun kaplamaları ışın izleme destekli yansımaları tam anlamıyla kullanmak için yeterince güncellenmemiş durumda. Yeni mod ise bu açığı kapatmayı amaçlıyor. Oyuncular haritada yer alan su birikintileri, cam yüzeyler, pencereler ve diğer yansıtıcı alanlardaki gerçekçilik artışını açıkça hissedecek.

Mod yapımcısı projenin gelişim aşamasından bazı ekran görüntülerini de paylaştı. Ekran görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Tabii belirtelim, ışın izlemeli küresel aydınlatma (RTGI) güçlü sistemler gerektiren bir teknoloji. Bu tarz modlar grafikleri daha da üst seviyelere çıkardığı gibi oyundan almış olduğunuz performansı da etkileyebilir.