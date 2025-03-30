GTA 6'nın çıkış tarihi konusunda süren sessizlik ile ilgili Take-Two CEO'sundan önemli açıklamalar geldi.

GTA 6 hakkında hâlâ birçok bilinmez var ancak en çok merak edilen soru oyunun ne zaman çıkacağı. Bekleyiş heyecan verici olduğu kadar yorucu da. Dahası Rockstar ve ana şirketi Take-Two, bu belirsizliği sürdürmek konusunda kararlı görünüyor.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, Bloomberg’e verdiği röportajda GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi paylaşmaktan kaçındı ancak beklentinin büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Oyuna dair olan beklenti, bir eğlence ürünü için şimdiye kadar gördüğüm en büyük beklenti olabilir ve biz bu beklentiyi sürdürmek istiyoruz.”

Yaz aylarından önce çıkış tarihinin açıklanması zor

Rakip şirketlerin çıkış tarihlerini erken duyurmasına atıfta bulunan Zelnick, pazarlama çalışmalarının çıkışa yakın bir tarihte başlamasının en doğru strateji olduğunu belirtti.

Peki bu ne anlama geliyor? Take-Two daha önce oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını söylemişti. Bu durumda resmî bir çıkış tarihi açıklamasının yaz aylarına kadar yapılmaması muhtemel.

Büyük oyun yayıncıları bile GTA 6’nın piyasaya sürülmesinden çekiniyor. The Game Business’ın haberine göre birçok firma, GTA 6 ile aynı döneme denk gelmemek için çıkış takvimlerini dikkatle ayarlıyor çünkü herkes biliyor ki Rockstar’ın yeni oyunu piyasaya çıktığında, diğer oyunlar için rekabet neredeyse imkânsız hâle gelecek.

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Peki sizce GTA 6 planlandığı gibi 2025'in sonbahar aylarında çıkabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.