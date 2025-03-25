Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, GTA 6'nın konsept haritasını GTA 5'e modlayan bir YouTuber'a telif attı. Yaşanan olay, harita projesinin gerçek haritayla uyumlu olabileceğini düşündürdü.

Milyonlarca oyunseverin yıllardır beklediği GTA 6, çok ilginç bir olayla gündemde. Bir oyuncunun GTA 6'nın haritasını GTA 5'e modlama çabası, Take-Two'nun engeline takıldı. Rockstar Games'in çatı şirketi, oyuncunun YouTube kanalına telif attı. Herkes ikinci fragmanı beklerken şirketin bu işlerle uğraşması tepki çekti.

Oyunsever bir YouTuber olan Dark Space tarafından üstlenilen proje, bugüne kadar sızdırılan tüm bilgiler ve topluluk çalışmalarından yola çıkarak oluşturulan bir haritadan ibaretti. Dark Space'in amacı, oluşturduğu harita için bir GTA 5 modu yayımlamaktı. Ancak Take-Two, bu durumdan rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Geçmişte ortaya çıkan iddiaların doğru olabileceğine inanılıyor

Yaşanan olay, GTA 6'nın konuşulduğu forumlarda büyük ilgi gördü. Hatta bazı oyuncular, Take-Two'nun telif hamlesinin oluşturulan haritanın yüksek gerçeklik oranına sahip olması üzerine geldiğini düşündüklerini söylediler. Yani oluşturulan proje o kadar gerçekçiydi ki şirket, çözümü telif atmakta bulmuştu.

Dark Space, konuyla ilgili açıklamasında Take-Two'ya tepki gösterdi. Şirketin hiçbir uyarı yapmadan böyle bir şey yapmasına kızan Dark Space, bu projenin kâr odaklı değil sadece tutku üzerine hayata geçirildiğini söyledi. Bu arada; Dark Space de tıpkı diğer oyuncular gibi oluşturduğu haritanın çok doğru olduğu için böyle bir şey yaşanmış olabileceğini söylüyor.

Dark Space'in aylar önce yayımladığı bir video: