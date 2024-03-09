Rockstar, GTA 6'yı resmi web sitesinin 'oyunlar' bölümüne ekledi. Bu gelişme, oyunun yakın zamanda ön siparişe açılabileceği şeklinde yorumlandı.

Rockstar, geçtiğimiz yılın sonlarında oyun dünyasının beklentisine nihayet kulak vermiş ve belki de tarihin en çok merak edilen oyunu olan GTA 6'yı resmen duyurmuştu. GTA 6'nın yayımlanan ilk fragmanı ise Rockstar'ın bizleri boşuna bekletmediğini gösteren seviyede detay ve mekanik içeriyordu. Fragmanın kırdığı izlenme rekorlarındansa bahsetmiyoruz bile…

Rockstar, GTA 6 fragmanından sonra deyim yerindeyse mağarasına çekildi ve ne bir tanıtım görseli, ne bir bilgi paylaşmadı. Elimizdeki tek bilgi, GTA 6'nın 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceği. Şimdiyse yakın zamanda GTA 6 ile ilgili daha fazla bilgi edinebileceğimizi gösteren küçük bir gelişme yaşandı.

GTA 6'nın resmi sitede listelenmesi, yakında ön siparişe açılacağının göstergesi olabilir

Resmi web sitesini güncelleyen Rockstar, sitedeki 'oyunlar' bölümüne GTA 6'yı da ekledi. GTA 6 sayfasında henüz özet, topluluk, destek gibi bölümler yerine yalnızca yayımlanan ilk fragmanı izleyebileceğiniz bir bağlantı ve oyuna dair paylaşılan ilk açıklama yer alıyor. Ancak bu, önümüzdeki dönemde açıklanacak bilgilerin ön hazırlığı olabilir.

Rockstar'ın şu ana kadar yaptığı açıklamalar, GTA 6'nın 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini düşündürtüyordu. Dolayısıyla hala önümüzde 1 yıla yakın bir zaman var. Bununla birlikte son yıllarda yayımcıların oyunları aylar önceden ön siparişe açması olağan bir hal aldı. Rockstar da GTA 6'yı yakın zamanda ön siparişe açacak olabilir ve oyunun resmi web sitede listeleniyor olması, bunun ilk adımı olarak yorumlanabilir.