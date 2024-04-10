GTA hayranları, serinin bir sonraki oyunu GTA 6'da Lucia ve Jason'ı canlandıran aktörleri bulduklarına inanıyor.

Bazı oyuncuların oyuncu toplulukları gerçekten de oldukça tutkulu olabiliyor. Bu toplulukların başında da Grand Theft Auto serisi geliyor. Serinin hayranları, GTA 6'nın rekortmen fragmanında yer alan Lucia ve Jason'ı canlandıran isimleri bulduklarına inanıyorlar. Serinin hayranlarına göre bu isimler Manni L. Perez (Lucia) ve Gregory Connors (Jason).

Aslında serinin hayranları çok uzun zamandır Manni L. Perez'in Lucia karakterini canlandırdığı ve seslendirmelerini yaptığı konusunda fikir birliğine varmış durumda. Öte yandan Jason karakteri için çok sayıda söylenti dolaşıyor. Son olarak Troy Baker'ın rolle bir ilgisi olmadığını açıklamasının ardından hayranlar, karakteri canlandıran aktörün Gregory Connors olduğunu iddia etti.

Connors'ın özgeçmişi iddiaların kaynağı oldu

Reddit kullanıcıları, New York'ta yaşayan oyuncunun özgeçmişine baktıklarında 2025 yılında çıkacak bir Rockstar oyununda Gregory Connors'ın bir "başrol" aldığını keşfetti. Rockstar Games'in şu anki planlarına göre GTA 6, 2025 yılında piyasaya çıkacak. Öte yandan Connors'ın güncel özgeçmişinde bu ibarenin olmadığı görülüyor ancak bu durumun sebebi başka bir iddia olabilir. Rockstar'ın tüm çalışanları yeniden ofise çağırmasının ardından GTA 6'nın 2026 yılına sarkabileceği öne sürülmüştü.

GTA hayranlarının oyuncuları bulma çabaları aylardır devam ediyor. Bu durum muhtemelen hayranların oyun hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerinden kaynaklanıyor. Yine de ne Rockstar tarafından ne de oyunculardan gelen bir doğrulama bulunmuyor.