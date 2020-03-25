GTA 6'nın İnternet Sitesine Yapılan İlginç Güncelleme

GTA 6 için alınan ve girildiğinde Rockstar Games'e yönlendirme yapan internet sitesi, 23 Mart'ta güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından web sitenin Rockstar Games'e yönlendirme yapmaması ve erişimi tamamen kapatması, oyunseverleri heyecanlandırdı.

Video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, oyunseverlerin gündeminde kalmaya devam ediyor. Çünkü üst üste ortaya atılan iddialar, şirketin GTA 6'yı duyurmak için hazırlandığını düşünmemize neden oldu.

GTA 6 ile ilgili ortaya atılan bazı iddialar, oyunun 25 Mart'ta duyurulacağını ortaya koydu. Hatta bu tarihin birden çok kez dillendirilmesi, oyunseverleri büyük bir beklentiye soktu. Şu saat itibarıyla ise Rockstar Games, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak GTA 6 ile ilgili olarak oluşturulan bir internet sitesinin kısa süre önce güncellenmesi, büyük bir heyecan yarattı.

GTA'nın yayıncılarından bir tanesi olan Take-Two Interactive, "www.gtavi.com" isimli internet sitesinin alan adına sahip. Kullanıcılar, geçtiğimiz dönemlerde bu internet sitesine eriştikleri zaman Rockstar Games'in orijinal internet sitesine yönlendiriliyorlardı. Ancak artık böyle durum söz konusu değil. Çünkü 23 Mart'ta yapılan bir güncelleme, bu internet sitesinin hem yönlendirmesini kaldırdı hem de siteye erişimi tamamen kapattı.

GTA 6'nın internet sitesinde yapılan değişiklik

Yukarıdaki görsele baktığımız zaman söz konusu internet sitesinin en son 23 Mart tarihinde güncellendiğini açıkça görebiliyoruz. Ancak bu güncellemenin ne ile ilgili olduğunu bilmek, şu an için mümkün değil. Söz konusu internet sitesi ile ilgili olarak bildiğimiz tek şey, artık bu site üzerinden Rockstar Games'in resmi internet sitesine erişemiyor oluşumuz.

GTA 6'yı büyük bir heyecanla bekleyen bazı internet kullanıcıları, yaşanan bu gelişmenin GTA 6'nın lansman hazırlığı ile ilgili olabileceğini ifade ediyorlar. Bazı kullanıcılara göre ise bu beklenti boş bir heves ve bu güncelleme, sadece otomatik olarak sunulan bir veritabanı güncellemesinden ibaret.