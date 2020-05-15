GTA Online üzerinde paraya ihtiyacınız varsa veya artık garajınızdaki arabalardan kurtulmanız gerekiyorsa, bunu yaparken gelir elde etmenin kolay bir yolu var. Arabaları gerçek dünyadaki galericiler gibi satabilirsiniz. GTA Online’da araba nasıl satılır, gelin birlikte bakalım.

GTA Online oyuncuların günümüzde hala zevkle oynadığı çevrimiçi bir oyun modu. Geçtiğimiz aylarda da Roleplay sunucuları fazlasıyla rağbet görmüştü. Bugünkü konumuz biraz daha farklı bir şey için. GTA 5 Online’da paraya ihtiyacınız olduğunda veya garajınızda çok araba bulunduğunda kârlı bir şekilde durumun içinden çıkmanızı sağlayan araba satma işlemi.

GTA Online üzerinde araba satmak için özellikle bir arabaya sahip olmanıza gerek yok. Klasik yöntemle sokaktan bir araba araklayıp onu da satabilirsiniz. Bu da paraya ihtiyacınız olduğu zamanlarda fazlasıyla iş gören bir yöntem. Garajınızda çok fazla araba dolduğunda, kârlı bir şekilde onları azaltmak istediğinizde kendinize ait bir arabayı da satabilirsiniz.

GTA Online'da nasıl araba satılır?

Adım #1: GTA Online’a girin,

GTA Online’a girin, Adım #2: Herhangi bir araba edinin,

Herhangi bir araba edinin, Adım #3: Los Santos Customs’a gidin,

Los Santos Customs’a gidin, Adım #4: Garaja girin ve Sell seçeneğini seçin,

Garaja girin ve Sell seçeneğini seçin, Adım #5: Tekrar Sell seçeneğine basarak seçiminizi onaylayın

Adım 1: GTA Online’a girin;

İlk olarak oyuna girdiğinizde aşağıda Story Mode’un solunda bulunan Online’a tıklayarak GTA Online girişini gerçekleştirin. Hali hazırda Story Mode içerisindeyseniz Alt tuşuna basılı tutarak en aşağıdaki GTA Online karakterine geçiş yapabilirsiniz. (Eğer oyunu konsol üzerinden oynuyorsanız PS Plus veya Xbox Live hesabına sahip olmanız gerekiyor.)

Adım 2: Herhangi bir araba edinin;

Şehirde gezinerek satmak isteyeceğiniz bir araba bulun ve araklayın ya da garajınızdan kendinize ait bir arabaya binin. Oyundaki temel araçlar genellikle 1.000-3.000- dolar arasında satılır. Spor arabalar ise 9.000 dolardan fazla eder.

Adım 3: Los Santos Customs’a gidin;

Haritada bulunan herhangi bir Los Santos Customs tamir/modifiye garajına gidin. Burada arabanızın performansını arttırabilir, rengini değiştirebilir ve farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. (Unutmayın: Sadece GTA Online üzerinden araba satabilirsiniz, GTA 5 Story Mode’da araba satamazsınız.)

Adım 4: Garaja girin ve Sell seçeneğini seçin

Garaja girdikten sonra karşınıza çıkan seçeneklerde aşağıda Sell diye bir seçenek bulunacak. Bu seçeneği Enter’a basarak seçin. Galerici olmaya bir adım daha yaklaştınız :D

Adım 5: Tekrar Sell seçeneğine basarak seçiminizi onaylayın;

Tekrar Sell seçeneğine basarak işlemi onaylayın ve GTA Online araba satma işlemini bu şekilde tamamlayın. Arabayı sattıktan sonra görseldeki gibi otomatik olarak garajın dışına yönlendirileceksiniz.

Tebrikler artık yıllardır eskimeyen bir oyunun Online versiyonunda galerici oldunuz. Bu arada, GTA 6 ile ilgili tüm detaylara da buradan ulaşabilirsiniz.