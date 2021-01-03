GTA: San Andreas Yeni Nesil Grafiklerle Nasıl Gözükürdü?

XXII isimli bir YouTube kanalına yüklenen video, GTA: San Andreas'ın yeni nesil konsollarda nasıl gözükebileceği sorusuna cevap sundu. Yaklaşık 2 dakika uzunluğundaki kısa fragman, GTA V'e yüklenen modlar aracılığıyla çekildi.

Piyasaya sürdüğü her oyunla gönlümüzü çalmayı başaran Rockstar Games, 2013 yılından beri GTA V'i geliştirmeye devam ediyor. Oyunun özellikle çok oyunculu modu GTA Online'a yeni içerikler eklemeye devam eden şirket, geçtiğimiz haftalarda GTA V'in yeni nesil konsollara geleceğini duyurmuştu.

Şirket, yaptığı duyuruda oyunun "genişletilmiş ve geliştirilmiş" bir versiyonunun PlayStation 5 ve Xbox Series S için çıkacağını açıklamıştı. Bu haber GTA VI'yı bekleyen herkesi üzse de oyuncular aynı zamanda serinin eski oyunlarının yenilenip yenilenmeyeceğini de merak etmeye başlamışlardı. İşte bir YouTuber, "GTA serisinin en efsane oyunu yeni nesil konsollar için yenilenseydi nasıl gözükürdü?" sorusunun cevabını verdi.

GTA: San Andreas yenilenseydi nasıl olurdu?

XXII isimli bir YouTube kanalı, GTA: San Andreas'ın yeni nesil grafiklerle nasıl olabileceğini kısa bir fragmanla gösterdi. Yayınlanan fragmanda CJ, Big Smoke, Ryder, Frank Tenpenny, Cesar ve Sweet gibi efsane karakterler de tamamen yenilenmiş bir şekilde kendilerine yer buldu.

Elbette yukarıda gördüğümüz video yeni bir oyundan veya GTA: San Andreas'ın kendisinden değil. Fragman, GTA V için geliştirilen farklı modların kullanılmasıyla oluşturuldu. Yalnızca eğlence amaçlı oluşturulan fragman, GTA V'e karakter modlarının ve harita modunun yüklenmesiyle mümkün oldu.

Rockstar Games'in GTA: San Andreas efsanesini yeni nesil grafiklere taşımak gibi bir planı muhtemelen yoktur. Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde benzer bir haberle karşımıza gelmişti. Rockstar'ın bir kesim tarafından sevilen, diğerleri tarafından sevilmeyen oyunu GTA IV'ü PlayStation 5 için özel olarak yeniden yayınlayacağı iddiaları ortaya atılmıştı.