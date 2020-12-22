Gübretaş’ın Maden Sahasında Altın Rezervi Bulundu

Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi Gübretaş, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan maden sahalarında 3,5 milyon onsluk altın rezervi bulduklarını açıkladı. 2 yıl içerisinde tamamen çıkarılması beklenen 6 milyar dolar değerindeki altın rezervinin Türk ekonomisine büyük katkıda bulunması bekleniyor.

Takım Kredi iştirakı Gübretaş’ın Bilecik’te bulunan maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, rezervdeki 1 milyon 920 bin ons altının hemen çıkarılmaya hazır olduğunu açıkladı.

6 milyar dolar civarında bir değere tekabül eden bu altın rezervi, Türk ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacak. Rezerv ile ilgili yapılan açıklamanın ardından Gübretaş’ın hisse değerleri hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı.

“Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz”

Fahrettin Poyraz, 3,5 milyon onsluk altını, şirketin kendi imkanları ve ekipleriyle çıkaracaklarını dile getirdi. Resmi prosedürleri tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacak olan şirket, 2 yıl içerisinde hedeflerini tamamlamış olacak.

Altının ülke ekonomisi için son derece önemli olduğunu belirten Poyraz, açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Biz bunu milli, ülkemizin bir meselesi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli ekonomi hassasiyetini yakinen biliyoruz. Biz bunu milli imkanlarla milli ekonomiye kazandırma noktasında Gübretaş ve Tarım Kredi olarak üzerimize ne düşerse yapacağız.”

Gübretaş’ın hisse değerleri artmaya başladı

3,2 milyon onsluk altın rezervinin açıklanmasından sonra Gübretaş’ın hisse senedi değeri bir günde yaklaşık olarak %13 artış gösterdi. 21 Aralık’ta değeri 45,42 TL olan GUBRF hisseleri, bugün 51,65 Türk lirasına çıktı. Şirketin %75.95'’lik kısmı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne, %8.76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, kalan %15.29’luk değeri ise halka ve diğer kişilere ait.