Daha çok çevre sorunları ve küresel ısınma ile ilgili içerikler yayınlayan bir internet sitesi, yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışabilir hale getirildi. Low-tech Magazine isimli bu internet sitesi, çalışması için gereken tüm ihtiyacı güneşten sağlarken, özel tasarımı ile de site ziyaretçilerinin daha az enerji tüketmesine yol açıyor.

Dünya, her geçen gün biraz daha kirleniyor. Hayatın giderek daha teknolojik bir hal alması, internet kullanımının yaygınlaşması ve insanların hiç yarın olmayacakmış gibi enerji tüketimi yapıyor oluşu, gezegenimiz için hiç de olumlu bir tablo çizmiyor. Son yıllarda giderek artan internet kullanımı ve artık neredeyse günün 24 saatinde çevrimiçi olmamız da tükettiğimiz enerjinin doğrudan yükselmesini sağlıyor. Bir internet sitesi ise bu duruma dikkat çekmek için çok önemli bir proje başlattı.

Daha çok çevre sorunlarını ve küresel ısınmayı konu alan içerikler üreten Low-tech Magazine isimli bir internet sitesi, doğa dostu bir hale dönüştürüldü. Barselona'da bulunan merkezi güneş enerjisiyle çalışan hale getiren site sahipleri, böylelikle sitenin aktif kalabilmesi için güneşten faydalanmaya başladılar. Tüketicilerin enerji tüketimlerini düşürmek için özel bir tasarım kullanmaya başlayan geliştiriciler, böylelikle hem kendilerinin hem de takipçilerinin daha az enerji tüketmesini sağlamış oldular.

İşte yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan internet sitesi

İnternet sitesini geliştiren yazılımcılar, sitenin genel yapısını daha statik bir hale getirdiler. Böylelikle arka uç koruması ve sayfaların yüklenmesi konusunda daha az işlem gücüne ihtiyaç duyan site, takipçilerin de daha az enerji tüketimi yapmasını sağlamış oluyor. Ayrıca sıkıştırılmış, belirli tonların kullanıldığı görseller ise tek bir yazı stili kullanan ekip, böylelikle de ek indirmelerin önüne geçmiş oluyor. Site sahiplerine göre böylesi bir tasarım, Low-tech Magazine'in geleneksel internet sitelerinin harcadığı enerjinin yalnızca yüzde 10'uyla çalışabilmesini sağlıyor.

İnternet sitesinin sunucularının ve çalışması için gerekli olan tüm ekipmanların güneş enerjisinden güç alıyor oluşu, bu internet sitesinin zaman zaman çevrimdışı hale gelmesine yol açıyor. Bu konuda kullanıcılarını sürekli olarak bilgilendiren ekip, Barselona'daki hava durumu tahminlerine göre sitenin çalışmayabileceğini ifade ediyor. Etkileyici internet sitesi, önümüzdeki yıllarda yeni bir trendin başlamasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Yüzde 100 güneş enerjisi ile çalışan internet sitesine buradaki bağlancı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.