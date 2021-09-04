Ünlü Fizikçiden UFO Uyarısı: Dünya Dışı Olmaları Mümkün

ABD'li ünlü fizikçi Profesör Dr. Michio Kaku, UFO’ların dünya dışı olabileceği konusunda bilim adamlarını daha açık fikirli olmaya ve düşünmeye davet etti. UFO meselesinin bilimsel ve meşru bir soru olduğu söyleyen Kaku, herhangi bir kanıt olmadığını fakat UFO’ların dünya dışından oldukları olasılığına karşı açık fikirli olunması gerektiğini belirtti.

Uzay araştırmaları ve uzaylılar, bilim kurgu filmlerinden aşina olmamız sebebiyle, bazen de önümüze düşen bir haberdeki UFO görseli iddiasından dolayı bir cisim yaklaştığı heyecanıyla biz insanlar için bir efsane ve gizem olarak önemli yer tutuyor. NASA’nın hemen hemen her yıl paylaştığı UFO görselleri ise beklentileri artırıyor.

Dünyada son yıllarda art arda yaşanan felaketler sebebiyle “geriye uzaylı istilası kaldı” derken, bazı bilim adamları tarafından yapılan açıklamalar bu ihtimalin olabileceğini düşündürüyor. ABD’li ünlü fizikçi Profesör Dr. Michio Kaku, UFO’ların gizlenen bir ileri teknoloji olması dışında, gerçekten dünya dışı varlıklara ait olabileceği konusunda açık fikirli olmak gerektiğini söyledi.

“Başka gezegenden olmaları mümkün”

Teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanına sahip olan ABD'li ünlü teorik fizikçi ve futurist Profesör Dr. Michio Kaku, kendisine UFO’lar hakkında gelen soruların bilimsel ve meşru sorular olduğunu söyledi.

UFO’ların dünya dışı olma ihtimalinin yanı sıra, bu araçların aslında insan yapısı olduğu ve gizlenen teknolojiler arasında yer aldığı da düşünülüyor. Bir röportajda bu düşünceler hakkında görüşünü ifade eden Kaku; ucuz ve basit açıklamaların UFO hakkındaki gözlemleri açıklayamayacağını, bu araçların ya bilim adamlarının dahi kafasını karıştırabilecek düzeyde bir teknolojide insan yapısı olduğunu ya da gerçekten gelişmiş bir dünya dışı uygarlığın kanıtı olduğu ifadelerine yer verdi.

“Uzaylılar ile bu yüzyıl içinde karşılaşacağız”

Profesör Dr. Michio Kaku, geçen senelerde kendisine gelen bir soruya, “Bu yüzyılda, telsizlerimize gelen sinyalleri dinleyerek yabancı bir uygarlıkla temas kuracağımıza inanıyorum." yanıtını vermişti. Ayrıca, Kaku’nun “İnsanlığın Geleceği” isimli kitabında uzaylıların görünüşüne ilişkin “Uzaylılar aynı insanlarda olduğu gibi etrafını görebilmeli ve avlanmak ve nesneleri tutmak için parmaklara sahip olmalı." iddiaları yer alıyor.