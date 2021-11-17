Güneş Sisteminin 9. Gezegeni Keşfedilmiş Olabilir

Gökbilimci Michael Rowan-Robinson, güneş sistemimizin 9. Gezegenini bulmuş olabileceğini açıkladı. Robinson elindeki verilerin 1983’te kızılötesi verilen toplayan IRAS uydusundan geldiğini belirtiyor.

Güneş sistemimizde bir zamanlar 9 gezegen bulunurken Plüton’un cüce gezegen kabul edilmesinin ardından bu sayı 8’e düşmüştü. 2006 yılından beri resmi olarak güneş sisteminde 8 gezegen olduğu belirtilse de güneş sisteminin uç kenarlarından dokuzuncu bir gezegenin varlığı son birkaç yıldır konuşuluyor.

2016 yılında yayınlanan bir makalenin ardından yeniden alevlenen bu tartışma Kızılötesi Astronomik Uydu’dan (IRAS) elde edilen bilgileri analiz eden bir gökbilimcinin açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

9. gezegen bulunmuş olabilir

2016’da yayınlanan makalede gökbilimciler Mike Brown ve Konstantin Batygin, Güneş sisteminin hemen dışında bulunan Kuiper Kuşağı’ndaki küçük gök nesnelerinin sanki bir gezegenin yer çekiminden etkilenmiş gibi hareket ettiğini keşfetmişti.

IRAS’ı kullanarak bahsi geçen bölgeden görüntü almaya çalışan Michael Rowan-Robinson ise 1983 yılında 10 ay boyunca gökyüzünü tarayan bu uydudaki verileri inceleyerek bölgede muhtemel bir gezegenin varlığını tespit etmek üzere yeniden incelemeye karar verdi.

Kuiper Kuşağı’ndaki 150 nesneden sadece 3 tanesinin gezegen olabileceğini belirten Robinson, verilerinin gerçeği yansıtmayabileceğini de belirtiyor. Görüntülerin alındığı dönemde kızılötesinde parazit oluşturan bulutların verileri etkilemiş olabileceğini söylüyor.

Eğer 9. Gezegenin gerçek olduğu varsayılırsa Robinson, bu gezegen hakkında bazı çıkarımlar yapabileceğini açıkladı. IRAS’in verilerine göre bu gezegen Dünya’dan yaklaşık 225 astronomik birim uzaklıkta ve kütlesi gezegenimizin 3 ila 5 katı arasında.