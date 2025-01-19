Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 19.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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3570 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 4 anteni ile ön plana çıkan Archer BE230, %29 indirim fırsatıyla 2.499,00 TL’ye düşmüş durumda.

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539,99 TL fiyata sahip telefon standı, 7,9 inç’ e kadar olan tüm telefonlarla uyumlu. Ürün, şarj için ayrılmış bağlantı noktası ve ayarlanabilir açı imkanıyla da dikkat çekiyor.

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27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve Anti-Flicker ve Less Blue Light özellikleri ile ön plana çıkan MSI monitör, %19 Prime fırsatı ile 5.299,00 TL’ye düştü.

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1 metre uzunluğa sahip Baseus kablo, 2.4 A hızlı şarj ve veri transferi imkânı sunuyor. Kablo, 179,10 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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10 metreye kadar kablosuz kullanım sağlayan Logitech MK220, uzun pil ömrüne ve her iki elle kullanıma uygun bir de mouse’a sahip. Klavye, 769,99 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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3.5”- 7" aralığında cihazlar ile uyumlu olan Qozie telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucuyu 350,91 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 140'tan fazla antrenman modunu destekliyor. Saat şimdi 1.168,00 TL’ye satışta.

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Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip Qcy T13, Bluetooth 5.3 sayesinde 10 metreye kadar menzil ve 7 saat sürekli kullanım sağlıyor. Kulaklığı sepete özel indirim fırsatıyla 711,54 TL’ye satın alabilirsiniz.

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