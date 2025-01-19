Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 19.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
TP-Link Archer BE230 Router
3570 Mbps'ye varan hızı ve daha yüksek ağ verimliliği sağlayan 4 anteni ile ön plana çıkan Archer BE230, %29 indirim fırsatıyla 2.499,00 TL’ye düşmüş durumda.
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UGREEN Telefon Standı
539,99 TL fiyata sahip telefon standı, 7,9 inç’ e kadar olan tüm telefonlarla uyumlu. Ürün, şarj için ayrılmış bağlantı noktası ve ayarlanabilir açı imkanıyla da dikkat çekiyor.
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MSI 27" G274F Gaming Monitör
27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 180 hz yenileme hızı ve Anti-Flicker ve Less Blue Light özellikleri ile ön plana çıkan MSI monitör, %19 Prime fırsatı ile 5.299,00 TL’ye düştü.
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Baseus Cafule Special Edition Şarj& Data Aktarım Kablosu
1 metre uzunluğa sahip Baseus kablo, 2.4 A hızlı şarj ve veri transferi imkânı sunuyor. Kablo, 179,10 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Seti
10 metreye kadar kablosuz kullanım sağlayan Logitech MK220, uzun pil ömrüne ve her iki elle kullanıma uygun bir de mouse’a sahip. Klavye, 769,99 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Qozie Araç İçi Ayarlanabilir Telefon Tutucu
3.5”- 7" aralığında cihazlar ile uyumlu olan Qozie telefon tutucu, 360 derece dönebilir. Güçlü vantuzu sayesinde sabitlendiği yerden oynamayan tutucuyu 350,91 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat
Çift mikrofona, gürültü azaltmaya sahip Redmi Watch 5 ile Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz. Bununla birlikte koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayan saat, 140'tan fazla antrenman modunu destekliyor. Saat şimdi 1.168,00 TL’ye satışta.
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Qcy T13 Kablosuz Kulaklık
Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip Qcy T13, Bluetooth 5.3 sayesinde 10 metreye kadar menzil ve 7 saat sürekli kullanım sağlıyor. Kulaklığı sepete özel indirim fırsatıyla 711,54 TL’ye satın alabilirsiniz.
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