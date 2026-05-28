Samsung Display, Dünyanın İlk 360 Hz 4K QD-OLED Panelini Duyurdu

Samsung Display, dünyanın ilk 4K çözünürlük ve 360 Hz yenileme hızını aynı anda sunan QD-OLED panelini duyurdu. Yeni ekran, Dual Mode sayesinde Full HD çözünürlükte 680 Hz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Samsung Display, oyuncu monitörleri tarafında sınırları zorlayan yeni QD-OLED panelini resmen tanıttı. Şirketin açıklamasına göre yeni 31,5 inç panel, monitör dünyasında ilk kez 4K çözünürlük ile 360 Hz yenileme hızını aynı anda sunuyor.

Şimdiye kadar piyasada ya yüksek çözünürlüklü ya da ultra yüksek yenileme hızlı monitörler bulunuyordu. Ancak Samsung, optimize edilmiş panel devreleri ve yeni sürüş sistemi sayesinde bu iki özelliği tek üründe bir araya getirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden 10’dan fazla müşterinin şimdiden panelle ilgilendiğini belirtti.

4K çözünürlükte 360 Hz sunuyor

Samsung’un yeni QD-OLED paneli, 3840x2160 çözünürlükte 360 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 4K çözünürlükte bu kadar yüksek yenileme hızına ulaşmanın teknik açıdan oldukça zor olduğu belirtiliyor. Çünkü panelin saniye başına işlediği piksel miktarı ciddi şekilde artıyor. Samsung ise yeni sistemle bu teknik sınırları aşmayı başardığını söylüyor.

Dual mode ile 680 Hz’e çıkabiliyor

Panelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 'Dual Mode' desteği oldu. Kullanıcılar çözünürlüğü Full HD seviyesine düşürdüğünde ekran yenileme hızı tam 680 Hz’e kadar çıkabiliyor. Bu mod özellikle FPS ve e-spor oyunlarında mümkün olan en düşük gecikmeyi hedefleyen oyuncular için geliştirildi.

Bugüne kadar 1000 Hz’e yaklaşan monitörler görülse de bunların büyük kısmı düşük çözünürlükte çalışıyordu. Samsung’un çözümü ise yüksek çözünürlük ile ultra akıcılığı aynı panelde birleştirmeye çalışıyor.

Monitör, yeni nesil QD-OLED teknolojilerini kullanıyor

Samsung’un panelinde yeni V-Stripe piksel yapısı kullanılıyor. Şirkete göre bu yapı, özellikle yazı netliği ve görüntü keskinliği tarafında iyileştirme sağlıyor. Panel ayrıca VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde ekranın yüksek parlaklık sunarken OLED’in derin siyah seviyelerini koruyabildiği belirtiliyor.

Samsung Display, yeni panelin seri üretimine 2026’nın ikinci yarısında başlamayı planlıyor

