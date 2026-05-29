Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Acer’dan Yeni El Konsolu: 120 Hz Ekranlı, Arc G3 İşlemcili 'Predator Atlas 8' Resmen Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Acer, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki iddiasını artıracak Predator Atlas 8 modelini tanıttı. Windows 11 tabanlı cihaz, Intel’in yeni nesil Arc G3 işlemcileriyle gelen ilk modeller arasında yer alıyor.

Acer’dan Yeni El Konsolu: 120 Hz Ekranlı, Arc G3 İşlemcili 'Predator Atlas 8' Resmen Tanıtıldı
Deniz Şen Deniz Şen /

Acer, Computex 2026 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni taşınabilir oyun cihazı Predator Atlas 8’i duyurdu. Şirketin Predator markası altında piyasaya süreceği cihaz, performans odaklı donanımıyla Steam Deck ve ROG Ally gibi rakiplere meydan okumayı hedefliyor.

Predator Atlas 8’in en dikkat çekici taraflarından biri ise Intel’in yeni Arc G3 ve Arc G3 Extreme işlemcilerini kullanan ilk taşınabilir oyun cihazlarından biri olması. Acer, yeni işlemciler sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Acer’dan Yeni El Konsolu: 120 Hz Ekranlı, Arc G3 İşlemcili 'Predator Atlas 8' Resmen Tanıtıldı
4
6

8 inçlik 120 Hz ekranla geliyor

4

Predator Atlas 8, 8 inç büyüklüğünde WUXGA (1920 x 1200 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekranla geliyor. 16:10 en-boy oranına sahip ekran; 120 Hz yenileme hızı, değişken yenileme hızı (VRR) desteği ve 500 nit parlaklık sunuyor. Acer ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass Victus koruması ve yansımaları azaltan Gorilla Glass DXC kaplama kullandığını açıkladı. Panel, 10 noktalı dokunmatik desteğe de sahip.

Intel Arc G3 ve G3 Extreme seçenekleri sunulacak

6

Cihazın iki farklı sürümü bulunacak. Giriş seviyesindeki model Intel Arc G3 işlemci ve Arc B370 grafik birimiyle gelirken, üst modelde Intel Arc G3 Extreme ve Arc B390 grafik çözümü kullanılacak. Predator Atlas 8, yapılandırmaya bağlı olarak 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD depolama alanı sunacak. Ayrıca UHS-II destekli microSD kart yuvasıyla depolama kapasitesi artırılabilecek.

Çıkış tarihi açıklandı, fiyat henüz belli değil

Acer, Predator Atlas 8’in Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleriyle Avustralya’da Ekim 2026’da satışa çıkacağını açıkladı. Ancak şirket henüz cihazın fiyatını paylaşmadı.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Alfa Romeo Giulietta Geri Dönüyor: Efsane Hatchback İçin İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

10-15 Bin TL’ye Fiyat/Performans Dizüstü Bilgisayarları Geliyor: Snapdragon C Tanıtıldı

10-15 Bin TL’ye Fiyat/Performans Dizüstü Bilgisayarları Geliyor: Snapdragon C Tanıtıldı

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com