Acer, taşınabilir oyun konsolu pazarındaki iddiasını artıracak Predator Atlas 8 modelini tanıttı. Windows 11 tabanlı cihaz, Intel’in yeni nesil Arc G3 işlemcileriyle gelen ilk modeller arasında yer alıyor.

Acer, Computex 2026 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni taşınabilir oyun cihazı Predator Atlas 8’i duyurdu. Şirketin Predator markası altında piyasaya süreceği cihaz, performans odaklı donanımıyla Steam Deck ve ROG Ally gibi rakiplere meydan okumayı hedefliyor.

Predator Atlas 8’in en dikkat çekici taraflarından biri ise Intel’in yeni Arc G3 ve Arc G3 Extreme işlemcilerini kullanan ilk taşınabilir oyun cihazlarından biri olması. Acer, yeni işlemciler sayesinde hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.

8 inçlik 120 Hz ekranla geliyor

Predator Atlas 8, 8 inç büyüklüğünde WUXGA (1920 x 1200 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekranla geliyor. 16:10 en-boy oranına sahip ekran; 120 Hz yenileme hızı, değişken yenileme hızı (VRR) desteği ve 500 nit parlaklık sunuyor. Acer ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass Victus koruması ve yansımaları azaltan Gorilla Glass DXC kaplama kullandığını açıkladı. Panel, 10 noktalı dokunmatik desteğe de sahip.

Intel Arc G3 ve G3 Extreme seçenekleri sunulacak

Cihazın iki farklı sürümü bulunacak. Giriş seviyesindeki model Intel Arc G3 işlemci ve Arc B370 grafik birimiyle gelirken, üst modelde Intel Arc G3 Extreme ve Arc B390 grafik çözümü kullanılacak. Predator Atlas 8, yapılandırmaya bağlı olarak 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar PCIe Gen4 NVMe SSD depolama alanı sunacak. Ayrıca UHS-II destekli microSD kart yuvasıyla depolama kapasitesi artırılabilecek.

Çıkış tarihi açıklandı, fiyat henüz belli değil

Acer, Predator Atlas 8’in Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleriyle Avustralya’da Ekim 2026’da satışa çıkacağını açıkladı. Ancak şirket henüz cihazın fiyatını paylaşmadı.