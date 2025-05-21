Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 21.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %3 indirim fırsatıyla 37.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

4 hız ayarı ve güçlü motoruyla ihtiyacınız olan serinlemeyi sağlayan Robeve vantilatör, buhar özelliğiyle cildinizi nemlendiriyor. Çok satanlar arasında da bulunan ürün, 359,90 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

135 dereceye kadar geri yaylanma imkânı sunan xDrive koltuk, hareketli bel desteğine ve geniş bir oturağa sahip. Koltuğu satın almak isterseniz şimdi 4.205,00 TL'ye satışta.

Çift bağlantı özelliği, 40 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.0 bağlantısı ile kullanıcıların tercihi olan JBL kulaklık, %12 indirimle 1.249,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Babyliss Powerlight Saç Kesme Makinesi, 60 dk kablosuz kullanımı ve paslanmaz çelik bıçakları sayesinde hem profesyonellere hem de evde kendi saçını kesmek isteyenlere hitap ediyor diyebiliriz. Ürünün fiyatı ise 1.160,00 TL.

İki USB 3.0 portu, Bir Thunderbolt portu, bir HDMI bağlantı noktası ve bir SD- Micro SD kart okuyucudan oluşan Ugreen hub, hızlı veri aktarımı ile işlerinizi kolaylaştırıyor. Ürün, %17 indirimle 1.359,00 TL'ye düştü.

2.669,00 TL fiyata ve sessiz bir tıklamaya sahip olan Logitech mouse, ekstra ince tasarımı ve 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı imkanı ile kullanıcıların tercihi oluyor.

240W'a kadar şarj gücüyle, 20Gbps veri aktarım hızıyla ve örgü yapısıyla dikkat çeken Echorin kablo, 579,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini aldı.

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