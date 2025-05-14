Yeni kitaplar çıktı mı diye kitapçı gezmek keyifli bir aktivite ama oturduğumuz yerden yeni çıkanlara bakmak daha konforlu. Siz kitapçı gezmeyin diye yeni çıkanlara göz attık ve okumak isteyebileceklerinizi şimdiden hazırladık!

Kitapçı gezmek bazılarımız için nostaljik bir şey gibi görünebilir ama bazılarımız için halen en keyifli aktivitelerden biri. Ama hızlandıkça hızlanan hayatlarımızda bazen kitapçı gezmeye bile fırsat bulamıyoruz. Bu yüzden internetten kitap siparişi vermek her zaman daha kolay ve daha konforlu oluyor.

Size tam da bunun için güzel bir haberle geldik. Amazon'da Amazon satıcılı kitapları satın aldığınızda 250 TL üzeri anında 50 TL indirim uygulanıyor. Bunun için dilediğiniz kitapları sepetinize ekleyip ödeme sayfasında indirim kuponunu kullanmanız yeterli. Fırsattan yararlanabileceğiniz tüm kitaplara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Yeni çıkmış kitap önerileri:

Bir yazar öldüğünde geriye sadece kitapları kalır… Ya da bazı durumlarda kitaplarıyla birlikte bir de çalan kişi. Athena Liu'nun ölümünün ardından June Hayward’ın kendini nasıl göz alıcı bir edebi sahneye fırlattığını izlerken aklınızdan şu geçebilir: “Bu kız ne yapıyor ya?” Ama işte mesele tam da bu. F. Kuang bu romanda kıskançlık, kimlik, kültürel sahiplenme ve sosyal medyanın linç kültürü gibi konuları öyle keskin, öyle yerinden vuran bir dille anlatıyor ki her sahnede bir köşenize çekilip biraz utanıyor, biraz da merakla sayfayı çeviriyorsunuz. Hem günümüzün edebiyat dünyasına sağlam bir tokat, hem de kara komediyle bezenmiş sürükleyici bir hikâye. Açık açık söyleyelim: “Sarı Yüz” hem düşündürüyor, hem de gıcık edecek kadar akıyor.

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Paulo Coelho bu kitabında okçuluk metaforu üzerinden dikkat, denge, sabır ve yaşam üzerine düşündürüyor. Kurşunkalemden dağ tırmanışına, Cengiz Han’dan dostluk hikâyelerine kadar uzanan kısa bölümlerle hayatın içinden dersler sunuyor. Roman değil ama her sayfası "Hmm..." dedirtecek cinsten sakin ama yerini bulan bir anlatı.

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Murdle: Cilt 1 sizi cinayetlerin karanlık dünyasına davet ediyor. Dedektif Logico’yla ipuçlarını takip edin, tanıkları dinleyin ve suçluyu yakalayın. Her biri zekâ isteyen mini bulmacalarla dolu bu kitap, illüstrasyonlar ve haritalarla desteklenmiş keyifli bir beyin egzersizi sunuyor. İçinizde uyuyan gizli bir dedektif ruhu varsa bu kitapla uyanmaya başlayabilir. Tabii serinin diğer kitaplarına da göz atmanızda fayda var.

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"Bir hikâyeyi avucuna sığdır." diyor Hiromi Kawakami. Çünkü bu kitapta öyle hikâyeler var ki minicik ama içi evren dolu. Bir apartman düşün, uğursuzluk bulaştırıyor herkese. Bir adamın iki gölgesi var, anlaşamıyorlar. Küçük bir kız, daha heykeli dikilmeden heykelini hayal ediyor ve bir sabah yerçekimi unutuluyor, çocuklar gökyüzünde süzülüyor. Kawakami, sıradanı eğip büküyor; garipliği, tanıdık bir şeye dönüştürüyor. Hınzır, hüzünlü, hafif tuhaf bir mahalle kuruyor; içeri buyur ediliyoruz.

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Şimdi Buradaydı isimli kitap, merak duygusunu elden hiç bırakmayan ve her sayfasında yeni bir soru bırakan bir roman. Bir cinayeti önleyebileceğini hisseden Psikiyatrist Birkan, hastasını gözlemlemeye başlıyor. Seanslar ilerledikçe geçmiş ve şimdi birbirine karışıyor: Kaybolanlar, aile sırları, tutkulu ilişkiler, yüzleşmeler… Ama asıl soru şu: Ortaya dökülen ipuçları, yaşanmış bir suçun mu habercisi, yoksa daha işlenmemiş bir günahın mı gölgesi?

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Detaylar, İsveçli yazar Ia Genberg’in hem yerel hem uluslararası ödüllere uzanan dikkat çekici romanı. Bir kadın, ateşli bir hastalık nöbeti sırasında geçmişine dönüyor; sekizli yılların Stockholm’ünde iz bırakan dostlukları, aşkları ve ev arkadaşlıklarını yeniden hatırlıyor. Genberg, insan ilişkilerinin unutulmuş detaylarını, hafızanın kıvrımlarından çekip çıkarıyor. Yalın ama çarpıcı diliyle, bir kuşağın ortak duygularına dokunan bu roman, okurunu hem gülümsetiyor hem de içini titretiyor.

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Book’n’Grill dünyasında artık kitaplar okunmak için değil, pişirmek için var. Basılı eserlerin yok olma noktasına geldiği bu gelecekte, yeraltı örgütü “Mutfak” sayesinde kitaplar elit sofralarda yakıt olarak kullanılıyor. Eski, nadir ve değerli kitaplar, özel yemeklere aroma katmak için yakılıyor. Başkarakter Geza ise bu tuhaf dünyanın en yetenekli şeflerinden biri. Hangi kitabın hangi yemeğe nasıl tat kattığını bilen, klasikler üzerinden gurme menüler çıkaran bir usta. Fakat bu prestijli işin karanlık tarafı da var: rakipler, yasaklar, ihanetler ve her sayfada biraz daha artan gerilim...

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Hüzünlü Kaplan, bir çocuğun uzun yıllar boyunca maruz kaldığı derin travmanın ardından, sessizliğini bozarak kendi hikâyesini anlatmaya karar verişini konu alıyor. Neige Sinno, on dokuz yaşında yaşadıklarını dile getiriyor; ardından hukuki süreçler, Fransa’dan uzak yeni bir hayat kurma çabası ve kişisel bir yeniden inşa süreci geliyor. Fransa’da büyük ses getiren ve uluslararası alanda da birçok ödül kazanan bu eser, yaşanılanların ağırlığına rağmen sessizliğin yıkılabileceğini ve zor soruların cesaretle sorulabileceğini gösteriyor. Hüzünlü Kaplan, bireysel bir deneyimden yola çıkarak kolektif bir yüzleşmenin kapısını aralıyor.

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Burada daha önce oynayanların sesleri, duvarlara, sahneye ve balkonlara işlemiş, tıpkı bir ses kutusu gibi. Belki kuliste bir düğmeye basmak yeterli... O zaman, son 50 yılda sahneye çıkan tüm sesler ve oyunlar yeniden yankı bulacak. 1960'lar Paris’inde iki tiyatro sahnesi... Birinde yıldızı parlamaya hazırlanan genç aktris Dominique, soyunma odasında sevgilisi Jean tarafından bekleniyor. Jean, bir yazar olmak isteyen bir adam. Diğer sahnede ise Jean’ın kıskanç annesi, artık geçmişin ünlü aktrisi, ve ukala sevgilisi Caveux... Ve iki sahneyi birbirine bağlayan gizli bir geçit... Sislerin ardında kalmış anılar, nostalji ve melankoli...

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Flavia de Luce, on bir yaşında bir amatör dedektif ve zehir ustasıdır. Buckshaw Malikanesi'nde, bir sabah gagasında eski bir posta pulu olan ölü bir kuş bulur. Babasının yüzündeki korku, Flavia’nın merakını tetikler. Ardından bahçede bir ceset bulunur ve Flavia, polis soruşturmasına başlamadan izleri sürmeye karar verir. Babası gece kiminle karşılaştı? Ulster İntikamcısı gerçek mi, yoksa bir gölge mi? Ve en önemlisi, o korkunç turtadan bir lokma alacak kadar çaresiz olan kimdir? Flavia, cinayeti çözmekle kalmaz, yıllar öncesine uzanan bir komplonun içine çekilir. Turtanın Tabanındaki Tatlılık, klasik dedektif romanlarının büyüsünü taşıyan bir cinayet bilmecesidir.

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