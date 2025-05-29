Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 29.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
AOC C27G4ZXE 27" Full HD Curved Oyuncu Monitörü
27 inç ekranı, 280 Hz yenileme hızı ve 0.3 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan AOC curved monitör, 7.074,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.
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Michelin MC33382 150 PSI Dijital Lastik Şişirme Pompası
150 PSI bar basınç değerine ve 2.680,00 TL fiyata sahip olan Michelin hava pompasının ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top vb. malzemeleri şişirebilirsiniz. Dijital ekranı sayesinde basınç seviyesini de görebileceğiniz bu ürün, şarj edilebilir aküye sahip.
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Baseus Hub 5w1 UltraJoy 5 Port
Bilgisayar başında saatlerinizi harcıyorsanız size günlük işlerinizi kolayca halledebileceğiniz bir ürün öneriyoruz. Baseus UltraJoy 5‘i 1 Arada Hub, 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlayan 4 adet USB 3.0 bağlantı noktasına sahip. Ayrıca üründe 4K çözünürlüğü destekleyen bir HDMI bağlantı noktası da var. Cihaz, 854,05 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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Beats Solo Buds - Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
Telefonunuz yada bilgisayarınız gibi farklı cihazlardan şarj edilebilir olan Beats Solo Buds, 18 saate kadar çalma süresine ve çift katmanlı sürücülere sahip. Net aramalar da yapabileceğiniz bu kulaklık, 3.609,05 TL'ye düşmüş durumda.
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INCA IMG-351T Empousa RGB Gaming Mouse
12800 DPI'a kadar ayarlanabilen INCA mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 12 programlanabilir tuşa ve 8 milyon tuş basma ömrüne sahip bu cihaz, %27 indirimle 763,99 TL'ye düştü.
Jouis Astronot Gece Lambası
Parlaklığı ve açısı ayarlanabilen Jouis Astronot Gece Lambası, otomatik kapanmaya sahip. Çocuklarınızın çok seveceği ve odanızın havasını değiştirecek olan bu ürün, 668,20 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.
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Hobimtek TP5-3570 PS5 Soğutucu/ Organizatör
3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 1.098,00 TL fiyata sahip.
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Juo JCBL241 Led Ekranlı Type-C to Type-C Hızlı Şarj Kablosu
240W gücü ve LED ekranıyla dikkat çeken Juo kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, Prime fırsatıyla 350,36 TL'ye satışta.
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