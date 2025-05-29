Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 29.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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27 inç ekranı, 280 Hz yenileme hızı ve 0.3 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan AOC curved monitör, 7.074,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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150 PSI bar basınç değerine ve 2.680,00 TL fiyata sahip olan Michelin hava pompasının ayarlanan basınç seviyeleri sayesinde otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top vb. malzemeleri şişirebilirsiniz. Dijital ekranı sayesinde basınç seviyesini de görebileceğiniz bu ürün, şarj edilebilir aküye sahip.

Kullanıcı yorumu:

Bilgisayar başında saatlerinizi harcıyorsanız size günlük işlerinizi kolayca halledebileceğiniz bir ürün öneriyoruz. Baseus UltraJoy 5‘i 1 Arada Hub, 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı sağlayan 4 adet USB 3.0 bağlantı noktasına sahip. Ayrıca üründe 4K çözünürlüğü destekleyen bir HDMI bağlantı noktası da var. Cihaz, 854,05 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Telefonunuz yada bilgisayarınız gibi farklı cihazlardan şarj edilebilir olan Beats Solo Buds, 18 saate kadar çalma süresine ve çift katmanlı sürücülere sahip. Net aramalar da yapabileceğiniz bu kulaklık, 3.609,05 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

12800 DPI'a kadar ayarlanabilen INCA mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 12 programlanabilir tuşa ve 8 milyon tuş basma ömrüne sahip bu cihaz, %27 indirimle 763,99 TL'ye düştü.

Parlaklığı ve açısı ayarlanabilen Jouis Astronot Gece Lambası, otomatik kapanmaya sahip. Çocuklarınızın çok seveceği ve odanızın havasını değiştirecek olan bu ürün, 668,20 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini alıyor.

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3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 1.098,00 TL fiyata sahip.

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240W gücü ve LED ekranıyla dikkat çeken Juo kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, Prime fırsatıyla 350,36 TL'ye satışta.

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