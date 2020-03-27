Hacker Saldırılarını Daha Hızlı Tespit Edebilen Yeni Yöntem

Araştırmacılar, dijital çağın kanser hücresi olan hacker’ların yaptığı saldırıların geleneksel şifreleme algoritmalarından 1.300 kat daha hızlı tespit edilebilmesini sağlayan yeni bir teknik geliştirdi.

Avrupa'nın en büyük teknoloji holdingi Siemens’ten araştırmacı Zhen Song, hacker’ların gerçekleştirdiği saldırılar sırasında verileri çalmasını önleyen yeni bir yöntem keşfettiklerini söyledi.

“Modern endüstriyel kontrol sistemlerindeki güvenlik önlemleri göz önüne alındığında, bilgileri gerçek zamanlı olarak korumanın bir yolunun olmadığını fark ettik” diyen Song, bunun nedeni olarak geleneksel şifreleme yöntemlerinin yeterince hızlı olmamasını gösterdi.

Geleneksel şifreleme algoritmalarının, izin verilen gecikmenin 1 milisaniyeden çok daha az olduğu endüstriyel bağlantılar için çok yavaş kaldığını belirten Song, “Genellikle geleneksel şifreleme algoritmaları ile az miktarda veri işlemek bile 100 milisaniyeden fazla sürüyor” dedi.

Siemens’teki araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem, şifrelenmemiş bir kanal üzerinden gerçek zamanlı olarak veri aktarılmasını sağlıyor. Fakat aynı zamanda, “beyaz gürültü”ye benzer bir sinyal de aynı kanaldan iletiliyor. Beyaz gürültü, sinyal işlemede farklı frekanslarda eşit yoğunluğa sahip rastgele bir sinyaldir ve ona sabit bir güç, spektral yoğunluğu verir. Fizik, akustik mühendisliği, telekomünikasyon ve istatistiksel tahmin de dahil olmak üzere birçok bilimsel ve teknik disiplinde kullanılan bu yöntem, uzmanların arka planda bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırıları hızlı bir şekilde tespit etmesini sağlayacak.

Bu yaklaşımın saldırıların hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağladığını belirten Song, “Saldırganlar kanal sinyalini gerçek zamanlı olarak biraz değiştirdiğinde veya geciktirdiğinde, algoritma bunu algılıyor ve hemen alarm veriyor” dedi. Yeni tekniğin geleneksel şifreleme algoritmalarından 32 ila 1.300 kat daha hızlı olduğunu belirten Song, endüstri altyapılarının bu yöntemle çok daha iyi korunabileceğini söylüyor.