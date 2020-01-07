Bir Hacker, Rapçilerin Şarkılarını Nasıl Çaldığını Anlattı

Bir bilgisayar korsanı, dünyanın en popüler dijital medya şirketlerinden bir tanesi olan Genius'a röportaj verdi. Onlarca rapçinin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış şarkılarının çalınmasıyla ilgili konuşan bilgisayar korsanı, bu süreçte neler yaşandığını tek tek anlattı.

Amerika'nın ünlü rapçilerinden bir tanesi olan Playboi Carti, verdiği bir konser sırasında hiç de istemediği bir olayla karşı karşıya geldi. Ünlü şarkıcı, söz konusu konserinde hayranlarına "Neon" isimli yeni bir şarkısını okuyacaktı. Carti, şarkıyı daha önce hiçbir yerde seslendirmemişti ancak konser alanındaki binlerce kişi, şarkıyı zaten ezbere biliyordu.

Aslına bakacak olursak bu durum, sadece Playboi Carti'nin başına gelmemişti. Özellikle 2019 yılında, onlarca rapçinin şarkıları bir şekilde çalındı ve internet ortamına sızdırıldı. Hatta şarkıları çalan bilgisayar korsanları, bu parçaları dağıtmak için büyük paralar talep etmiş ve insanlar da bir araya gelerek bu parayı denkleştirme çabalarına girmişlerdi. Peki bu durum nasıl gerçekleşti? Onlarca rapçi, şarkılarını bilgisayar korsanlarına çaldırmayı nasıl başardı?

Dünyanın en popüler dijital medya merkezlerinden bir tanesi "Genius". Platform, yaklaşık 10 yıldır sektörün içerisinde ve bugün pek çok kişi tarafından bilinen bir mecra haline gelmiş durumda. Şimdi bir bilgisayar korsanı, 2019 yılında gerçekleşen ve onlarca rapçiyi yakından ilgilendiren büyük sızıntı olayının nasıl gerçekleştiğini açıkladı. Bilgisayar korsanının ifadeleri, YouTube üzerinden de paylaşıldı.

Şarkıların çalınmasında aktif rol oynamış olan bilgisayar korsanlarından bir tanesi tarafından yapılan açıklamalarda, düzenlenen saldırılardaki amacın kesinlikle kişisel yaşamla ilgili olmadığı belirtiliyor. Yani bilgisayar korsanının asıl amacı, şarkıcıların dosyalarını taramak ve yeni bir şarkıyı bulmakmış. Amacına ulaşan bilgisayar korsanı, rapçilerin diğer şahsi belgeleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguluyor.

Bilgisayar korsanı, şarkıların çalınmasının altında yatan temel nedenin insanların yeteri kadar yaratıcı olmamasından kaynaklandığını ifade ediyor. Bilgisayar korsanına göre yapılan saldırılarda elde edilen tek bir şifre, bütün hesaplara ulaşılmasında önemli rol oynamış çünkü genel olarak saldırdıkları herkes, sahip olduğu çevrimiçi hesaplarda ya aynı ya da benzer şifreler kullanıyormuş. Böylelikle söz konusu şarkılar, kolaylıkla ele geçirilmiş.

Bilgisayar korsanının ifadelerine göre çalınan şarkıların pazarlanması, şarkıyı çalan bilgisayar korsanlarının birlikte hareket etmesiyle mümkün oluyormuş. Çeşitli internet siteleri ve bugün milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord gibi platformlardaki kanallara giren bilgisayar korsanlar, şarkıları bu platformlar aracılığıyla pazarladıklarını ifade ediyor. Açıklamaların sahibi, çalıntı şarkı satışlarından 5.000 dolar kazandığını belirtiyor.

Bilgisayar korsanı, internete bağlanan herkesin şifreleri konusunda akıllıca davranması ve güvenli şifreler kullanması gerektiğini ifade ederek yaptığı açıklamaları sonlandırıyor. Aslına bakacak olursak bilgisayar korsanının bu tavsiyesi, her siber olaydan sonra konuşulan, şifrelerin yeteri kadar güvenli olmadığı konusunun su götürmez bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor.

Bilgisayar korsanının Genius'a verdiği röportaj