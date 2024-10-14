Wayback Machine ile internet sitelerinin geçmiş hâllerini görmenizi sağlayan Internet Archive, geçen hafta büyük bir saldırıya uğramıştı ve verileri çaldırmıştı. Platform bugün tekrar kullanıma açıldı.

1996’dan beri hayatımızda olan Internet Archive, şüphesiz internetteki en kullanışlı sitelerden biriydi. Öyle ki platform, Wayback Machine ismi verilen aracıyla internet sitelerinin geçmişteki hâllerini ekran görüntüleriye yoluyla görmemizi sağlıyordu. Ancak organizasyon, birkaç gün önce siber saldırıya uğramıştı.

9 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 31 milyon civarı kullanıcı kaydını da içeren 6,4 GB civarı boyutta veri çalınmıştı. Maalesef o günden beri de kullanılamıyordu. Bugün nihayet beklenen gelişme yaşandı. Internet Archive ve Wayback Machine, resmen geri açıldı.

Şimdilik sadece okuma modu formatında açık

Kurucusu Brewster Kahle, devasa siber saldırının ardından sitenin resmen tekrar açıldığını belirtti. Ancak şimdilik sadece okuma odaklı olarak açıldığını belirtti. Ünlü isme göre şu anda devam etmek güvenli fakat her an yeni bir bakım gerekebilir. Bu da tekrar geçici süreliğine kapatılabileceği anlamına geliyor.

Şu anda Wayback Machine’i kullanabiliyorsunuz ve 916 milyar web sayfasına erişebiliyorsunuz. Ancak onları arşive eklemek mümkün değil. Araca buradan ulaşmanız mümkün.

Saldırıda birçok hassas veri maalesef çalınmıştı. Hatta hackerlar, durumu dalga geçer gibi siteye hacklenmeye dair bir pop-up mesaj ekleyerek duyurduğunu bile görmüştük. Olayda aralarında e-posta adresleri, şifreler, isimler de dahil birçok hassas veriyi içeren 31 milyon benzersiz kayıt ele geçirilmişti. Henüz saldırı hakkında Internet Arcgive organizasyonundan başka bir açıklama gelmedi.

Platformun mayısta da saldırıya uğradığını görmüştük. Ancak o zaman herhangi bir veri ihlali veya sitenin kapanması gibi bir durum yaşanmamıştı.