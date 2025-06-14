Şarjı bitenlerin kurtarıcısı powerbank’ler, evde güvenliği elden bırakmayan akıllı kameralar ve dahası… Bu hafta herkesin radarında olan teknolojik ürünleri bir araya getirdik.

Bazen bir powerbank hayat kurtarır, bazense evin bir köşesine koyduğunuz bir akıllı kamera içini rahatlatır. Bu hafta teknolojiseverlerin sepetlerine en çok neleri eklediğine şöyle bir baktık, hem pratik hem de “Buna gerçekten ihtiyacım varmış.” dedirten ürünlerle dolu bir liste çıktı karşımıza. Yani boşuna demiyoruz, teknoloji bazen eksik olan parçayı tamamlayınca teknoloji oluyor. Liste aşağıda, merak ettiklerinize göz atabilirsiniz!

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Bu hafta sepetimize hangi ürünleri ekledik?

Baseus, elektronik cihazları ile yarı yolda kalmak istemeyenler için 3 girişli, 30 W gücünde ve 10.000 mAh kapasitede bir powerbank üretmiş. Dijital ekranında kapasitenin ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Fiyat/performans ürünü diyebiliriz.

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Uygun fiyatlı kulak içi kulaklık da sepetlere eklenmiş: Xiaomi Redmi Buds 6 Play

10 mm dinamik sürücüsüyle güçlü baslar sunan Xiaomi Redmi Buds 6 Play, kutusuyla beraber toplamda 36 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik müzik dinleme süresi veriyor. Gürültü azaltma özelliği ise yapay zekâ ile desteklenmiş. Kulaklıkların çeşitli dokunma hareketleri ile farklı fonksiyonlar sunduğunu da belirtelim.

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Güvenlik her zaman önemli: Tapo TP-Link C210 Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Tapo TP-Link C210 Wi-Fi Güvenlik Kamerası, ev içi güvenlik ve bebek takibi için oldukça pratik bir seçenek. 2K 3MP çözünürlüğü sayesinde görüntüler net ve detaylı. 360° dönebilen yapısıyla odanın her köşesini kontrol edebiliyor. Gece görüşü 9 metreye kadar etkili olduğu için düşük ışıkta bile işe yarıyor. Hareket takibi ve bebek ağlaması algılama gibi akıllı özellikleri var. Çift yönlü ses özelliği sayesinde hem duyabiliyor hem konuşabiliyorsunuz. İster bulut, ister yerel hafızayla kayıt yapma imkânı da cabası. Evin içinde gözünüz gibi bakıyor diyebiliriz.

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Küçük evler için ideal boyutta bir akıllı TV: Next 42" 106 Ekran Full HD Google TV

Eğer evinizde uydu alıcısız, kullanımı kolay bir televizyon arıyorsanız Next YE-42020GG4 42" Full HD Android TV gayet iş görür. Android TV 11 işletim sistemiyle Netflix, YouTube gibi uygulamalara rahatça erişebilirsiniz. 42 inç Full HD ekranı günlük kullanım için yeterli; dahili uydu alıcısı da ekstra cihaz ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Wi-Fi, Bluetooth, ekran yansıtma gibi özellikler de mevcut. Fiyat-performans açısından uygun bir model. 4K beklentiniz yoksa değerlendirilebilir.

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Epey etkileyici özellikleri var: 70mai A500s DashCam Pro Plus+ Araç İçi Kamera

Yüksek çözünürlüklü (1944p) Sony sensörüyle gece-gündüz net kayıt yapar ve plakaları rahatça okur. ADAS sistemiyle şerit uyarısı ve çarpışma bilgisi vererek dahili GPS ile hız ve konum kaydı tutar. 140° geniş açısıyla kör noktaları azaltır, WDR teknolojisiyle ışık dengesini ayarlar. Park modunda otomatik kayıt yapar, hızlandırılmış çekim özelliği sunar (ek kablo gerekebilir). Uygulama üzerinden kontrol edebilir, kayıtları indirebilirsiniz. 128 GB’a kadar kart desteği ve döngü kayıt özelliğiyle hafıza sorunu yaşamazsınız. Kompakt yapısıyla da görüşü engellemez.

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Bilgisayarı dahi şarj edebilirsiniz ve hızlı şarj desteği mevcut: InfinityLab InstantStation Kablosuz Şarj Standı 33W

Hem kablosuz, hem hızlı. Qi uyumlu cihazınızı standın üstüne koyun, 15W’a kadar kablosuz şarj başlasın. Aynı anda üç cihazı birden şarj edebilirsiniz: 33W’a kadar USB-C ve USB-A girişleriyle telefon, kulaklık, laptop… Hepsi tek noktada. iPhone’unuzu yarım saatte %50’ye kadar, MacBook Air’inizi 70 dakikada şarj edebilecek kadar hızlı. Cihazınızı ister yatay ister dikey yerleştirin; izleyin, konuşun, şarj etmeye devam edin. Pratik, şık ve fazlasıyla işlevsel.

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Hem tavan vantilatörü hem de lamba: Merwish 6 Kanatlı LED Tavan Vantilatörü, 52 cm Çap

Sessiz ve güçlü motoru ile geniş kanatları sayesinde yeterli hava sirkülasyonu sağlıyor. Üç kademeli dimmer LED ışığı ile sıcak, nötr ve beyaz tonlar arasında seçim yapabilirsiniz. Uzaktan kumandayla fan hızı ve ışık seviyesi kolayca ayarlanabilir. Sessiz çalıştığı için özellikle yatak odası, çocuk odası ve çalışma alanları için oldukça uygundur. Modern tasarımıyla evin her köşesine uyum sağlar, kurulumu da oldukça pratik.

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Uzun çalışma saatlerinde terlemeyi önlüyor: Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu

Terletmeyen kumaş yapısı sayesinde uzun saatler boyunca konforlu kalabilirsiniz. Güçlendirilmiş donanımıyla dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ayarlanabilir boyun desteği sayesinde kendinize göre ayarlayıp daha rahat bir oturuş deneyimi yaşayabilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla da hem rahatlığı hem de omurga sağlığını bir arada düşünür. Oyunda da, çalışırken de vücudunuza iyi gelir.

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Stanley kalitesi her zaman aynı: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş ve BPA içermeyen Stanley çift duvarlı termos, içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutar. Sızdırmaz kapağı sayesinde güvenle taşıyabilir ve kapağını bardak olarak da kullanabilirsiniz. Yeni döküm durdurucu tasarımı sayesinde daha rahat boşaltma sağlar. Güncellenmiş gövde yapısı hem daha dayanıklı hem de daha geniş hacimli. Ergonomik sapı ise elde kaymadan, sağlam bir tutuş sunar. Üstelik bulaşık makinesinde yıkanabilir. Hem sağlam, hem pratik.

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