Bayram haftası demek, hem sevdiklerine hediye seçme telaşı hem de uzun zamandır göz diktiğin teknolojik ürünleri sepete atmak demek. Bu hafta neyi aldık, hangi ürünler favori oldu?

Bayram haftasında sevdiklerimize belki bir kulaklık, belki kullanışlı bir şarj kablosu ve hatta araba için epey kullanışlı bir el süpürgesi bile aldık. Bu saydıklarımızı kendimize de almış olabiliriz, çünkü kendimize neden bayram hediyesi almayalım ki?

Haftanın çok satan teknolojik ürünlerine listemizde göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 08.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bayram haftasında en çok satan teknolojik ürünler:

Hazır havalar ısınmışken: Philips 5000 Serisi Kule Tipi Fan

Philips 5000 Serisi Kule Tipi Fan, geniş hava çıkışı sayesinde tüm odayı hızla serinletebilen güçlü ama sessiz bir model. Üç hız ayarı ve üç özel modla ihtiyacınıza göre esintiyi ayarlayabiliyorsunuz. Aromaterapi özelliğiyle dilerseniz esansiyel bir yağ ekleyip havayı ferahlatabiliyorsunuz. İnce ve şık tasarımı sayesinde yer kaplamadan her ortama uyum sağlıyor. Philips’in yıllara dayanan deneyimiyle geliştirilen bu fan hem performans hem de kullanım kolaylığı arayanlar için oldukça ideal.

Kullanıcı yorumu:

Vantilatör yetmez diyenler klimalara yöneldi: Samsung 12000 BTU Duvar Tipi Klima

Samsung 12000 BTU klima ile inverter teknolojisi sayesinde sıcaklık sabit kalır, enerji boşa gitmez. A++ enerji sınıfıyla elektrik faturaları hafifler. Sıcaktan bunaldığınız anlarda hızlı soğutma modu hemen devrede. HD filtre ile toz, polen, evcil hayvan tüyü gibi alerjenleri yakalayarak daha temiz bir hava sunar. Üstelik filtreyi sadece yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. "İyi Uyku Modu" ile gece boyunca sıcaklığı size göre ayarlar ve sabaha daha dinlenmiş uyanırsınız. Ayrıca Samsung'un bu ürün için 10 yıl garanti sunduğunu belirtelim.

Kullanıcı yorumu:

Yaz aylarında evde serinlemek için tatlı bir dokunuş: Ninja CREAMi 7 in 1 Dondurma Makinesi

Ninja CREAMi, dondurmadan sorbeye, milkshake’ten smoothie kasesine kadar tam damak zevkinize göre ev yapımı tatlar hazırlamanızı sağlıyor. Malzemeleri kaba doldurduktan sonra dondurma makinesi bu malzemeleri donduruyor ve ardından cihaz birkaç dakikada kremsi bir kıvama getiriyor. 7 farklı programı ve çikolata, kuruyemiş gibi karışımları eşit dağıtan Mix-Ins özelliğiyle tarifleri kişiselleştirmek çok kolay. Üstelik vegan ya da düşük şekerli tariflere de açık. Temizliği de pratik çünkü parçaları bulaşık makinesine girebiliyor.

Kullanıcı yorumu:

Tatil dönüşü telefonlar şarjsız kalmasın: Xiaomi 10.000 mAh 22.5W USB-C Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Bayram tatiline başlarken hızlı şarj tüketimi için önlemini almak isteyenlerin tercihi Xiaomi taşınabilir şarj cihazı olmuş. 10.000 mAh'lik kapasitesiyle birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca rakiplerine göre hafif ve hızlı şarjı destekleyen bir ürün.

Kullanıcı yorumu:

Uzaktan kontrol edilebilmesi oldukça pratik: Tapo TP-Link Matter Wi-Fi LED Akıllı Ampul

Eğer evinizi akıllı hâle getirmek ve renklendirme ile atmosfer yaratmak, aynı zamanda enerji takibi ve kolay entegrasyonla pratik kullanım istiyorsanız Tapo TP-Link Matter L535E bu ihtiyaçları karşılayan ideal bir seçim. Akıllı ampul, verdiği güçlü aydınlatma ile evinizi bir adım akıllandırıyor. 1100 lümen parlaklık sayesinde klasik 75 W akkor lambayı aratmaz. Hem sıcak beyazdan gündüz ışığına hem de milyonlarca renge geçiş yapabilirsiniz. Matter desteğiyle Apple HomeKit, Alexa ve Google Home’da doğrudan kontrol edilebilir vr hub’a ihtiyaç duymaz. Eğer evinizi akıllı hale taşımak, renklendirme ile atmosfer yaratmak, aynı zamanda enerji takibi ve kolay entegrasyonla pratik kullanım istiyorsanız, L535E bu ihtiyaçları karşılayan ideal bir seçim. Sessiz kurulumu, renk seçenekleri ve geleceğe dönük Matter uyumu ile evinize kalite katıyor.

Kullanıcı yorumu:

Havalar sıcak ama cebini yakmak istemeyenlere: Xiaomi Redmi 14C 8GB 256GB

Xiaomi Redmi 14C geniş ekranı (6.88" HD+), akıcı 120 Hz yenileme hızı ve güçlü Helio G81 işlemcisiyle günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. 50 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera sosyal medya için gayet iyi iş çıkarıyor. 256 GB depolama alanı da “Yer kalmadı.” derdini unutturuyor. 5.160 mAh pili bir günü rahat çıkarıyor, 18W hızlı şarj da cabası. Uygun fiyatlı, hızlı ve geniş kapasiteli bir telefon arıyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Saç, sakal ve vücut bakımında aranan isim: Xiaomi Erkek Bakım Seti Tıraş Makinesi

Xiaomi Erkek Bakım Seti Tıraş Makinesi (Grooming Kit Pro), sakal, saç, burun/kulak tüyleri ve vücut için çok yönlü başlıklarla geliyor. IPX7 su geçirmez tasarımı sayesinde ıslak ve kuru kullanım mümkün oluyor. Temizliği kolay ve bıçak başlıkları suyla durulanabiliyor. 90 dakikalık uzun pil ömrü ve Type‑C hızlı şarj özelliği ile tek şarjda uzun kullanım sunarken 5 dakikalık acil şarjda bile tek tıraşlık güç sağlıyor. Paslanmaz çelik, kendini bilen bıçaklar ve 40 ayar uzunluk seçenekleriyle kesim hassasiyeti yüksek ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Eğer sakal ve vücut bakımı için pratik, sağlam ve uzun ömürlü bir cihaz arıyorsanız gayet ideal bir ürün.

Kullanıcı yorumu:

Değerli eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz: Yale LCD Ekranlı Küçük Boy Kasa



Yale'in bu kompakt kasası ister evde ister otelde olsun kendinizin ve misafirlerinizin eşyalarını güvence altına almak için ideal. Konuklar kendi şifrelerini belirleyebiliyor ve şifre unutulursa da ana şifreyle erişim sağlanabiliyor. Yanlış girişte otomatik kilitlenme ve alarm sistemi devreye giriyor. Darbelere karşı dayanıklı yapısı, arkadan aydınlatmalı LCD ekranı ve halı kaplı iç kısmıyla hem sağlam hem şık. 20 x 31 x 20 cm ölçüsüyle yer kaplamadan iş görüyor. Küçük ama güven veren bir çözüm arayanlara birebir.

Kullanıcı yorumu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: