Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.
Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*BMW sürücüsü / Hız limitine uyan ben
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Üstteki tweet: Hepimiz aynı şey olduğunu düşündük, değil mi?
Alttaki tweet: Akşam yemeği için dilimlenmiş limonlar
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.