Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 23 Tweet'i

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

ziraat tweet

2.

ders tweet

3.

limon tweet

4.

potter tweet

5.

arctic monkeys tweet

6.

maç tweet

7.

dolmuş tweet

8.

migros tweet

9.

bmw tweet

*BMW sürücüsü / Hız limitine uyan ben

10.

şahin tweet

11.

oje tweet

12.

almanya tweet

13.

kedi tweet

14.

inception tweet

15.

maymun tweet

16.

kondom tweet

Üstteki tweet: Hepimiz aynı şey olduğunu düşündük, değil mi?

Alttaki tweet: Akşam yemeği için dilimlenmiş limonlar

17.

telefon tweet

18.

yağ tweet

19.

bebek tweet

20.

tarif tweet

21.

squid game çizim

22.

squid game tweet

23.

dolar tl tweet
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Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 17 Tweet'i
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