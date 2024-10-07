İkonik seri Halo'nun geliştiricisi 343 Industries, isim değişikliğine gittiğini duyurdu. Ayrıca artık yeni oyunların Unreal Engine 5 ile geliştirileceğini de açıkladı.

Xbox’ın en ironik oyun serilerinden olan Halo, çok önemli değişikliklerle gündeme geldi. Geliştirici 343 Industries, dün yaptığı açıklamalarda hem Halo’nun hem de kendi geleceği konusunda büyük bir yenilenmeye gittiklerini duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada ismini değiştireceğini duyurdu. Artık geliştiriciyi 343 Industries olarak değil, direkt ünlü seriye odaklanan Halo Studios olarak görmeye başlayacağız.

Halo, Unreal Engine 5 ile geliştirilecek

Bunun dışında şirket, Halo oyunlarında da köklü bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Açıklamaya göre artık serinin oyunları, Epic’in oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilecek ve çok daha gerçekçi bir deneyim sunacak. Önceden kendi motoru Slipspace Engine ile geliştiriliyordu.

Yeni motora geçilmesinin büyük bir iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz. 343 Industries, yıllar boyunca Slipspace ile sorunlar yaşamış, eleştirilmişti. Nedeni ise bu motorun bazı unsurlarının 2000’li yılların başından kalmasıydı. Halo’nun ortaya çıkmasında büyük etkisi olsa da artık zamanı geçmişti. Bu yüzden serinin çağ atlayacağını düşünebiliriz.

Halo World Championship finalleri kapsamında yapılan duyurular arasında birden fazla yeni oyun üzerinde çalışıldığı da ifade edildi. Ayrıca paylaşılan videoda Unreal Engine ile çalışan bir Halo oyunun nasıl görünebileceğine de bir bakış atmamız sağlandı. Küçük bir demo olsa da görsellik açısından hayran bırakıcı olabileceğini görebiliyoruz.