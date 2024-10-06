Yeni bir araştırma, oyuncuların tekli oyunculu mu yoksa çoklu oyunculu mu oyunları daha çok tercih ettiğini gözler önüne serdi. Live service yapımlardaki artışa rağmen tekli oyunculu oyunlar hâlâ üstün.

Video oyunları günümüzde birçok insanın zamanını geçirmek için en çok başvurduğu aktiviteler arasında. Tabii ki herkesin oyun zevki değişebiliyor. Bazıları hikâyeli tekli oyunculu yapımları severken bazıları arkadaşlarıyla oynayabileceği multiplayer oyunları tercih ediyor.

Yeni bir araştırma da oyuncuların ne kadarının tekli ne kadarının çoklu oyunculu oyunları tercih ettiğini gözler önüne serdi. Sonuçlara göre hikâyeli tekli oyunculu yapımlar hâlâ üstünlüğünü koruyor.

Oyuncuların %53’ü tekli oyunculu oyunları tercih ediyor

Midia Research tarafından ABD’den Kanada’ya, Brezilya’dan Birleşik Krallık’a ve Almanya’dan Fransa’ya kadar birçok farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre oyuncuların %53’ü, yani yarısından fazlası tekli oyunculu oyunları daha çok seviyor. Kalanının ise eşli, online PvP gibi çoklu oyuncuları tercih ettiği görülüyor.

Yaşlara göre farklılıklar olduğunu da eklemeden geçmemek gerek. Öyle ki yaşı daha genç olanlar; “live service”, yani online oyunları daha çok seviyorlar. Ancak yaş ilerledikçe tekli oyunculu yapımları oynayanların sayısı artıyor. 16-19 yaş aralığındakilerin %40’ı online PvP, %30’u ise tekli oyunculu yapımları oynuyor. 35-44 yaş aralığında ise tekli oyuncu oynayanların oranı %49, online oyun oynayanların ise %30.

Live service oyunların pazara başarılı bir şekilde girmekte çok zorlandığını biliyoruz. Piyasaya sürülen online oyunlardan çok azı gerçekten başarılı olup milyonlarca oyuncuyu çekiyor. Tekli oyunculu yapımlarda ise başarı oranı daha fazla. Bu yüzden hâlâ single player yapımların daha üstte olması şaşırtıcı değil.